Repusieron la estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañás: ¿regresa la polémica?

"La pedía la gente", argumentó el responsable del Ejecutivo municipal. Y sumó a La Capital : "No solo los habitantes de Cañás querían que la estatua volviera a colocarse; también los visitantes, muchos de los cuales vinieron especialmente en el último año y se encontraron con que ya no estaba".

Gizzi confesó a este diario que Legrand aún no sabe de la reinstalación. "Todavía no le dijimos" , expresó sobre la reinauguración de la obra ocurrida el pasado 17 de mayo.

Así, a sabiendas de que habrá una devolución de la diva, se animó a decir: "Si no le gusta, entraremos otra vez en la polémica nacional".

Luego de la modificación, la obra fue colocada en el mismo lugar donde estuvo. "El escultor (Daniel Melero) la mejoró mucho", sostuvo Gizzi con la esperanza de que Mirtha no vuelva a poner reparos. Y recordó que la propia diva lo llamó al conocerse la primera versión de la estatua para expresarle su opinión.

"Yo creo que su hija (Marcela Tinayre) la envalentonó en su momento y por eso Mirtha reaccionó", se animó a añadir el jefe municipal de Villa Cañás antes de remarcar que la estatua "es de chapa y no de bronce, como muchos creen".

Por otro lado, Gizzi contó que suele escribirse por WhatsApp con la conductora y la última vez fue cuando el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, visitó "La Noche de Mirtha". "Fue ella la que me avisó", añadió el intendente.

Homenaje

Para celebrar los 121 años de la población, el año pasado y, en el marco de una serie de festejos, el municipio inauguró dos estatuas en homenaje a la diva. Ambas fueron hechas por Melero, oriundo de la ciudad cordobesa de Laboulaye.

Pero la polémica se generó en torno a la más grande: Legrand, de cuerpo entero, sentada en un sillón. “Se eligió esa posición porque es la más tradicional, la que más se ve cuando ella está en su canal y en su trabajo”, dijo el artista en su momento.

Apenas se viralizó, la imagen dio mucho que hablar hasta la Chiqui fue consultada al respecto en "Polémica en el Bar", el programa de Tinayre. “No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima", disparó la actriz.