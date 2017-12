Tras el ataque a una taxista, piden más corredores seguros

La taxista de 55 años que fue herida de un balazo el viernes por la noche en la zona oeste evoluciona favorablemente en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca). "Se ha despertado, está consciente y habla bien, aunque el disparo le generó un orificio en el rostro y fractura de huesos de la cara", precisó el jefe del Heca, Néstor Marchetti. Mientras tanto, desde la Cámara de Mujeres Taxistas anunciaron que mañana se movilizarán para reclamar una reunión con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, para reclamarle el regreso e intensificación de los corredores seguros para los servicios públicos.

Silvia Esther Sánchez fue atacada el viernes por la noche tras dejar a unos pasajeros en la esquina del Pasaje 1001 y Pascual Rosas, en la zona oeste de la ciudad.

Según testigos, mientras liberaba a los ocupantes de la unidad aparecieron al menos dos muchachos a pie, que presuntamente la habrían seguido en moto en el último tramo del viaje y le intentaron robar. Al ver que se acercaban, ella habría arrancado y ahí le dispararon. El auto recibió varios impactos y ella recibió un balazo en la cara.

Según el jefe del Heca, "la paciente evoluciona favorablemente. Está estable, atendida en la guardia, en un sector de cuidados críticos, ya que el disparo recibido le produjo fractura de unos huesos en el rostro", precisó.

Desde la Cámara de Mujeres Taxistas, su titular Natalia Gaitán, resaltó que su colega "sigue en estado crítico y el ataque que recibió fue un hecho verdaderamente grave".

Gaitán reclamó a la Justicia "que avance con celeridad en la investigación de lo ocurrido. Los testigos aportaron mucho sobre lo que pasó, llevaron a la policía hasta los nombres y apellidos, con apodo y todo de los agresores. Los policías dijeron que necesitaban una orden de allanamiento judicial para detener a los acusados. Esto no puede quedar en la nada", se quejó.

La referente de la Cámara de Mujeres Taxistas anunció que mañana se movilizarán hasta la delegación local de la Gobernación para reclamar una reunión con Pullaro para analizar los últimos hechos de inseguridad.

"Lamentablemente en esta época del año mucha gente sale a robar y se incrementan los ataques a taxistas. Vamos a pedirle al ministro que vuelva a implementar los corredores seguros en sectores clave", anticipó.

Según Gaitán, "si los corredores seguros están funcionando no se nota. No se nota la presencia policial disuasiva para que no haya hechos de inseguridad", dijo.

La postura de la cámara de mujeres taxistas se contrapone con los dichos de Pullaro.

Días atrás, cuando en la ciudad de Santa Fe asesinaron a un conductor, el titular de la cartera de Seguridad lamentó lo ocurrido y destacó que en los últimos meses se había registrado un fuerte descenso de robos y ataques violentos a taxistas en la provincia.

En ese marco, el funcionario propuso iniciar gestiones con Nación para desarrollar en Santa Fe un prototipo de taxi seguro y destacó que el Estado "debe generar las condiciones de seguridad "para que los taxistas trabajen tranquilos".

Denuncian que el Heca "está colapsado"

La titular de la Cámara de Mujeres Taxistas, Natalia Gaitán, denunció que "las instalaciones del Hospital de Emergencia (Heca) están colapsadas, no había lugar para atender en terapia intensiva a Silvia (Sánchez)". Tanto, que según la dirigente "hubo que hacer llamadas a muchos concejales y funcionarios del Ejecutivo para que pudieran encontrarle un lugar acorde a su cuadro".