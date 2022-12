Radares en Circunvalación: piden el desplazamiento del titular de la Agencia de Seguridad Vial 

No hay fecha cierta para que vuelvan los radares móviles a Circunvalación

Aymo admitió ayer que tres de los cuatro radares que llegaron desde Nación para controlar la velocidad en Circunvalación tuvieron que ser devueltos debido a los problemas de conexión que presentaban entre el punto que captaba la infracción y el puesto de detención del infractor. La revelación causó un profundo malestar en las entidades que bregan por la seguridad vial en la ciudad, porque ese sistema de control había sido anunciado con bombos y platillos en octubre pasado cuando se realizaron operativos de prueba y se esperaba para noviembre su funcionamiento a pleno en toda la traza, algo que finalmente no sucedió.

Ante esta situación, Mariana Sena, referente de Compromiso Vial, confirmó la ONG presentó una nota al gobernador Omar Perotti para pedir el desplazamiento de Aymo como responsable máximo de la seguridad vial de la provincia.

radares circunvalacion.jpg

“Entendemos que tres años para implementar un sistema de control y prevención, en una ruta de 32 kilómetros, es tiempo suficiente para decir basta", dijo Sena en declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, y aseguró que "Aymo evidenció una falta de gestión, de empatía y un montón de situaciones en las que no estuvo presente la voluntad de diálogo de parte de quien es la autoridad máxima en la provincia en este tema, que no sólo es conocido por familiares de las víctimas de la inseguridad vial, sino también por todas las personas que transitamos por Circunvalación”, subrayó.

>> Leer más: Controles en Circunvalación: problemas técnicos demoran la instalación de radares móviles

Asimismo, afirmó que “35 mil vehículos circulan por día en Circunvalación que es una ruta nacional de gran conectividad en toda la región. Tiene la mayor concentración vehíiular de carga, entre otras cosas. Como familiares de víctimas y activistas siempre buscamos las formas de diálogo, reuniones, presentamos notas y esto nos genera impotencia, bronca y mucha preocupación”.

“Nos perturba pensar que este tema no es abordado con la seriedad y la responsabilidad que merece. Es un lugar de prevención y control y lo que estamos pidiendo desde hace mucho es la presencia concreta de los radares en Circunvalación para que el dolor no se repita, las situaciones de riesgo son advertidas, el tema de la inseguridad tiene que ver con la prevención. Acá no hay argumentos, hay inoperancia, ineptitud, falta de gestión, especialmente”, añadió Sena.

>> Leer más: En octubre regresa el control con radares en Circunvalación y habrá multas hasta 160 mil pesos

Finalmente, Sena admitió que, cuando se enteró que tres de los cuatro radares móviles tienen problemas de conectividad, sintió “vergüenza ajena” y se preguntó: “Ningún funcionario provincial se siente incómodo que se hayan tomado tres años para poner cuatro radares en Circunvalación. Con la falta de diálogo, de coherencia y de responsabilidad es absurdo sostener esta gestión. Omar Perotti tiene un año más para hacerse cargo de esto”.

El texto completo de la carta de Compromiso Vial

Exigimos el desplazamiento del subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe

Ante las recientes y últimas declaraciones públicas del actual Sub Secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, solicitamos enfáticamente al Gobernador de la provincia de Santa Fe Omar Perotti, remueva de sus funciones a Osvaldo Aymo como representante y autoridad de dicha agencia.

El Sub Secretario Aymo luego de tres años de gestión no ha logrado resolver, ni avanzar en una posible resolución a la gravísima problemática de inseguridad vial que en tan sólo 32km de traza se llevó tantas vidas y dejó con secuelas a muchas personas. Son innumerables los pedidos de implementación, diseño y organización de políticas públicas de prevención y control por parte de la sociedad civil y de las distintas administraciones del Estado para dar un tratamiento operativo definitivo a la Av. Circunvalación de Rosario RN A008 en cuanto a los controles de velocidad y cumplimiento de todas las normas y reglamentaciones de seguridad vial.

El jueves 1 de diciembre se lo escuchó en declaraciones brindadas a AM 830 LT8 de Rosario reconociendo que aún “se encuentran en proceso de puesta a punto por haber detectado algunas fallas en el nuevo sistema que van a instalar”. Al ser consultado sobre cuándo calculan que será subsanada la situación y sobre qué tienen que haceler a los radares para que funcionen correctamente, se lo escucha confuso y errático. Hasta denomina de “loquitos” a las personas desapegadas a la norma y al valor vida, además de desvalorizar la importancia de las leyes acusando que la legislación sin control no es efectiva, cuando luego de tres años de gestión no puede controlar una de las vías más peligrosa de nuestra provincia.

Ya no podemos, ni debemos, seguir escuchando experiencias de hace 27 años atrás. Ni siquiera tolerar más comparaciones odiosas con países de otros continentes, con otras idiosincrasias, otros bagajes culturales y recorridos históricos distintos a los nuestros. Porque hoy finalizando el 2022 seguimos perdiendo la vida de personas en hechos completamente evitables.

Sería un texto demasiado largo y tedioso estar mencionando cada declaración y cada anuncio que no sólo jamás se concretaron sino que son argumentos suficientes para asegurar con total certeza que este cúmulo de frases despojadas de la verdad y contrarias a la realidad se han constituido a lo largo de estos años de gestión provincial en una evidente y clara desidia, hasta falta total de empatía, humanidad y respeto para quienes levantamos la bandera de la lucha contra la inseguridad vial siendo muchas veces familiares y víctimas de violencia vial, y también para las ciudadanas y los ciudadanos de Santa Fe, como para aquellas personas que transitan por nuestra provincia, sufriendo la total ausencia del Estado en materia de seguridad vial y prevención.

Esta carta, una más de las que hemos enviado y jamás recibido respuesta alguna, ya no es para que el actual funcionario se haga cargo de las tareas para las cuales fue contratado. Sino nuestra solicitud es para que usted, señor Gobernador de la provincia, asuma con su decisión lo que debe hacer para dar respuestas concretas, no confusas ni evasivas, ante una pandemia como es la siniestralidad vial.

Esta situación es insostenible. La inacción, el nivel de improvisación, contradicción y falta de gestión se traducen en muertes, lesiones, dolor y riesgo. Lo venimos advirtiendo en innumerables ocasiones, acciones, reuniones, cartas. Muchas son las organizaciones, mujeres y hombres de la política que acompañan esta solicitud. El camino siempre es y debe ser el respeto, el diálogo, los acuerdos, la verdad y por sobre todo el compromiso. Desconocer estos trayectos sociales, históricos, plurales, interinstitucionales y seguir desoyendo nuestros reclamos es lo que ha llevado a que Santa Fe continúe siendo la segunda provincia con mayor siniestralidad en el país.

Confiamos, Gobernador Omar Perotti, en su compromiso, responsabilidad y gestión para dar curso a esta solicitud.