Fin de semana con homenaje: cuando la donación de órganos se transforma en un gesto de vida

"Aquellos que quieran compartir este momento se van a llevar algo que no van a poder comprar en ningún otro lugar, que es el cariño, el amor y el reconocimiento de las familias" , destacó Silvia, la mamá de Antonella Trivisonno , la niña que hace casi 26 años murió en un accidente de tránsito en Salta y Ovidio Lagos, un 29 de agosto. Esa, como tantas otras historias de donantes y niños y niñas, que ayudaron para dar vida, serán homenajeadas este viernes y sábado con dos pintadas en el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos.

Al recordar con entereza aquel momento, la mamá de Anto reveló: "Después de unos años nos dimos cuenta que donamos los órganos por cómo vivió y no por cómo murió y que la donación tiene que ver con eso, con la vida y no con la muerte. Hablar de donación no es hablar de la violencia de una muerte, sino de del amor de una vida".