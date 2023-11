Clubes de barrio de Rosario llaman a no votar a Javier Milei en el balotaje

El balotaje del 19 de noviembre definirá si el próximo presidente de Argentina será Sergio Massa (Unión por la Patria) o Javier Milei (La Libertad Avanza), pero también qué modelo de país comenzará a desarrollarse por los próximos cuatro años . El modelo que propone Milei, con recorte total de subsidios, afectará a varios actores sociales del país, como los clubes de barrio . En Rosario, instituciones de este tipo se unieron para llamar a la reflexión y pedir que, al momento de sufragar, las personas no elijan al candidato de La Libertad Avanza .

El club Unidad y Tesón (Entre Ríos 3840) es uno de los firmantes de un comunicado donde se resalta la importancia de estas instituciones y se manifiesta: "La Argentina, como la conocemos, con lo que nos gusta y lo que no, con lo que nos enoja y con lo que amamos, con lo que nos entristece y lo que nos hace emocionar hasta las lágrimas, no existiría sin los clubes, sería otra”.

“Hoy en día, la gran mayoría de esos clubes reciben subsidios a la luz, el agua y el gas que hacen posible su funcionamiento. La posibilidad de que gane un candidato a presidente que propone el quite total de estos implicaría la parálisis total. Ante esto queremos trasladar nuestra posición a las familias que habitan cotidianamente los clubes", plantean. Luego, enfatizan: "En este ballotage, los y las representantes de los clubes llamamos a todos y todas los argentinos y argentinas a No votar por Milei, una persona que no comparte nuestros valores y que puede poner en riesgo el funcionamiento de nuestros clubes tal como los conocemos”.