Frente a las denuncias por presunto abuso sexual contra los músicos de Cielo Razzo, los organizadores del Festival Bandera cancelaron la presentación que la banda de rock local tenía previsto ofrecer el sábado próximo en el Hipódromo del Parque de la Independencia.

El escándalo se disparó después de que el blog "Denuncias Cielo Razzo - Testimonio de víctimas de la banda rosarina" publicó una serie de denuncias de acoso contra los miembros del grupo rosarino. Se trata de testimonios anónimos que narran casos que tendrían como protagonistas a los músicos de la ciudad.

>> Leer más: Cielo Razzo negó las acusaciones sobre casos de abuso sexual

La banda desmintió de plano las acusaciones en su página oficial de Facebook. "No somos eso, no lo fuimos ni lo seremos", aseguró el grupo en un comunicado que hizo público esta tarde. En tanto, desde Fiscalía se confirmó que "por el momento no se registraron denuncias" relacionadas con el caso.

A continuación, el texto completo del comunicado oficial que anuncia la cancelación del show:

"Sobre la participación de Cielo Razzo en el Festival Bandera:

A partir de las acusaciones que recientemente se vertieron sobre Cielo Razzo, en relación a situaciones de abuso, hemos decidido cancelar su participación en la edición del Festival Bandera y dar tiempo a que las autoridades competentes puedan investigar las denuncias anónimas que se difundieron.

El Festival Bandera busca generar desde la música y la cultura condiciones que colaboren para construir un espacio de tolerancia y respeto".