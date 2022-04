Barrionuevo negó que se hayan incautado millones en su casa de Funes

La acusación apunta a confirmar si la capacidad patrimonial de la familia Barrionuevo guarda correspondencia con los ingresos de trabajadores no calificados de la empresa Aguas Santafesinas, según trascendió de fuentes de la causa.

Los allanamientos se ejecutaron en la sede del gremio de San Luis al 2100, que estuvo copado por una concentración de militantes y también en una casa del secretario adjunto Silvio Barrionuevo, en La Paz al 3500, y en la vivienda del country Aguadas ubicado en Hipólito Yrigoyen y autopista a Córdoba, en Funes. Actuó la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). En el caso de Paraguay al 800 la noticia derivó en un escándalo ya que allí una pareja de ancianos fue sorprendida por la demolición de la puerta, en lo que se trató de un accionar fallido y negativo para la causa.

La Capital dio cuenta que desde la pesquisa habían indicado que el secuestro de 3 millones de pesos y 100 mil dólares habían sido incautados por la TOE en Aguadas. Algo que el propio Silvio Barrionuevo se encargó de desmentir.

Preocupado

“Esto no es verdad. A través del abogado consultamos a Fiscalía si había emanado alguna información y se nos dijo que era imposible. Este monto no existe. Ni en mi casa, ni en los bancos, ni en ningún plazo fijo. Me preocupa por mi seguridad y la de mi familia. Vivo con mi esposa y mi hija y que se deslice que tengo guardada esa suma de dinero me preocupa”, puntualizó Barrionuevo para agregar: “Si hubiese sido algo parecido me hubiesen detenido o demorado”.

El secretario adjunto y candidato a suceder a su padre en las elecciones a celebrarse en tres semanas destacó que la denuncia “la hizo la lista opositora el 8 de marzo e hicieron un allanamiento a 40 días. Esto tiene detrás un tinte político. Hacen la denuncia por administración fraudulenta, que deriva en allanamientos con errores y en mi caso me rompieron toda la puerta de mi casa, uniformados armados y que se diga esta suma, es absolutamente incierto”.

Según el candidato, “me quisieron procesar para no poder estar en la lista y así hasta que se esclarezca lograr el objetivo”.

Además, solicitó a Fiscalía que realice un back up de la computadora secuestrada del sindicato y que está inscripta en Afip para pagar sueldos y movimientos económicos de Tesorería, con el fin de permitir que se retomen los servicios gremiales.

“No tengo problemas en asistir a la justicia las veces que me requieran. El procedimiento fue un poco exagerado. Con un pedido u oficio a mis cuentas o a las del sindicato era suficiente y no los allanamientos horrorosos que se hicieron”, apuntó el gremialista.

En relación al presunto conflicto de intereses en el que habría incurrido la familia de gremialistas, también hubo declaraciones de Silvio.

La empresa que quedó bajo la lupa de la pesquisa de la Fiscalía se denomina OSSA SRL y en la constitución societaria aparece como socio Claudio Antonio Barrionuevo.

"Es una empresa de mi sobrino, pero los que tenemos actividad sindical no participamos ni en el directorio ni como accionistas. Es ajena a lo gremial. Es una firma que se presenta en licitaciones ante escribano público como cualquier otra y si tiene que perder, pierde. Las licitaciones son públicas, se publican en los medios y nosotros no participamos con ninguna empresa que tiene que ver con Aguas ni mucho menos”, cerró Barrionuevo.