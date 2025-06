Agroactiva 2025, el desafío de frenar el avance de la maquinaria importada

Por otro lado, el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, desplegará en Agroactiva una estrategia financiera para impulsar las ventas nacionales con un cupo total de 62.500 millones de pesos para fortalecer la inversión en maquinaria agrícola, tecnología y proyectos estratégicos. En total, serán 26 líneas de financiamiento, 17 líneas nuevas más 9 que estaban vigentes.

Agroactiva 2025, una feria donde la maquinaria agrícola es la protagonista La Capital / Celina Mutti Lovera

“Vamos a volver a volcar líneas de créditos para maquinaria agrícola. Y claro que puede servir para contrarrestar importaciones”, explicó a La Capital el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Santa Fe concentra más de 1.000 empresas de maquinaria agrícola, casi la mitad de las que existen en el país, generando entre 10.000 y 12.000 empleos directos.

Si bien en el gobierno santafesino abren el paraguas y van a monitorear esas posibles importaciones y su impacto en la producción y el empleo, todavía entienden que es demasiado apresurado un análisis porque abundan más las conjeturas que los casos concretos. Es muy grande el clúster que compone Santa Fe con Córdoba para ser reemplazado, lo que significaría un real industricidio.

"Puede haber reemplazo de producción local por importados y eso implicaría riesgos. La importación es una tendencia general, pero en este sector no creo que termine siendo destructivo", sostiene una voz autorizada del sector. Por más que sea mucho más barato importar una máquina usada, no otorgan financiamiento para su adquisición, no tienen mantenimiento, tiene menos vida útil.

Algunas empresas están tanteando el panorama y analizan conveniencias en costos para importar bienes de uso ya sean usados o nuevos, y reducir la capacidad productiva a productos específicos. Han viajado delegaciones a China a ver maquinaria nueva de aquel mercado y hay casos en que piensan reemplazar piezas y autopartes.

Agroactiva es un negocio cautivo que hace más de 30 años administra la familia Nardi. Se trata de la feria más grande del interior que reúne 200 mil personas y unas 850 empresas de expositoras para mostrar maquinaria, animales, insumos para el agro. Es una suerte de contraparte de Expoagro, que administra Exponenciar del diario La Nación y Clarín, y que tiene un andamiaje más nacional y sobre todo de Buenos Aires. En esta edición, Agroactiva puede funcionar de tapón a ese intento de reemplazo productivo.