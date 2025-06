Rutas nacionales sin mantenimiento en Santa Fe: Francos culpó al gobierno de Alberto Fernández

Consultado por la situación de la Ruta Nacional 178 y otras trazas viales con escaso mantenimiento, Francos respondió: “El Estado no tiene recursos infinitos. ¿Usted quiere que le suban 300% los impuestos? La infraestructura no se hace en un día”.

Rutas nacionales abandonadas

La ruta nacional Nº 34 cruza de norte a sur la provincia de Santa Fe, atravesando las ciudades Rosario, Rafaela, Sunchales y Ceres. El año pasado, esta arteria tuvo una triste marca: fue la traza con mayor siniestralidad en todo el territorio santafesino. En distintos tramos de su recorrido se registraron 21 siniestros, con 30 fallecidos. Esas cifras, advierten preocupados en los despachos de la gobernación santafesina, van de la mano con el abandono que presentan las rutas nacionales que cruzan la provincia y que, en los últimos 18 meses, no tuvieron obras de mantenimiento.

Transitar algunos kilómetros de rutas como la 33, a la altura de Zavalla, o la A012, de Rosario a Roldán, obliga a sortear baches, grietas y hundimientos. Las fotos que ilustran esta nota hacen innecesario extender las descripciones.

El freno que la gestión del presidente Javier Milei aplicó a la obra pública repercute de lleno en el estado de las calzadas y la señalización de las trazas, lo que eleva los riesgos de accidentes, complica el transporte de mercaderías y eleva el mantenimiento de los vehículos.

Los reclamos de la provincia por esta situación empezaron en diciembre de 2023 e insumieron ya más de una docena de reuniones, con pocos avances. Recién en diciembre del año pasado, a través de un decreto de necesidad y urgencia (el 1.104/2024) el gobierno nacional asignó partidas para realizar mantenimiento en infraestructura vial en corredores de todo el país. En Santa Fe alcanzaba a las rutas 11, 178 y 33. Sin embargo, las inversiones aún no se concretaron.

Rutas nacionales que son "un peligro"

La provincia de Santa Fe está atravesada y conectada a través de 2.685 kilómetros de rutas nacionales, en 20 tramos distintos. El dato lo repite hasta el cansancio el ministro de Obras Públicas de la provincia Lisandro Enrico en cada una de las reuniones que mantiene con funcionarios nacionales.

La descripción sigue: "En general todos están en mal estado y algunas están en muy mal estado. El problema es la falta de inversión, la falta de mantenimiento. Una situación que se agudizó fuertemente en el último gobierno, donde se cortaron las tareas de reparación y mantenimiento", resumió hace algunos días en diálogo con La Capital.

El funcionario advirtió que el paso del tiempo agrava el problema. "En la medida en que en una ruta no se harán tareas de reparación, fisuras o bacheo, con el transcurso del tiempo los pozos se hacen exponencialmente más grandes y su reparación es cada vez más cara. Ya hace un tiempo que se paralizó la reparación de rutas, si hay trabajos son muy puntuales, lo que se hace dramático en algunos tramos".

En el entorno del funcionario recordaron que ya viajaron más de una docena de veces a Buenos Aires por este tema y que en medio de las gestiones tuvieron varios cambios de autoridades, entre otros, el ministro de Infraestructura y el director de Vialidad, lo que obligaba a empezar todo de nuevo.

La mayor urgencia, apuntan, se presenta en la ruta 33, la ruta A012, la ruta 178, y algunos tramos de la ruta 11 y de la ruta 34, que tienen un estado deplorable. "Y el problema se sigue agudizando", repitió el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico.

Hace once meses, el 25 de junio del año pasado, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó un convenio con Nación para darle continuidad a unas 25 obras públicas que el gobierno nacional realizaba en la provincia, el listado incluía el mejoramiento de varias rutas.

"Allí se estableció una serie de tareas que Nación se comprometió a realizar, cosas que no se iniciaron en su mayoría. Nosotros tomamos algunas obras que el gobierno nacional dejó de financiar, como la intervención en la cascada del Saladillo o la iluminación del ingreso a la ciudad de Santa Fe para las que se destinan fondos santafesinos. Pero del resto no hubo avances", sostiene el ministro.

ruta 33_1 Foto: Héctor Rio/ La Capital

Un larguísimo reclamo

Los reclamos de la provincia por el estado de las rutas nacionales tienen detrás una larga historia. Ya en diciembre de 2023, Enrico tuvo las primeras reuniones con funcionarios nacionales en busca de respuestas urgentes al deterioro de esas trazas. En ese momento cuestionó la falta de mantenimiento, recordó que "muchas de estas rutas son claves para el traslado de la producción” y se mostró dispuesto a "buscar una manera conjunta y lograr un método de trabajo que posibilite la reactivación de las obras”.

En octubre pasado, se concretó la propuesta de que el gobierno nacional ceda la jurisdicción de las rutas para poder repararlas por medio de un sistema único de concesión, que también abarcaría caminos de acceso a los puertos. Concretamente, el proyecto incluía a unos 1.000 km de arterias, como la 178, la 11 y la A012.

En diciembre, Enrico volvió a cargar por la falta de atención de la gestión de Milei. “No cortan el pasto, no tapan los pozos, no tienen proyectos, cambian las cosas todo el tiempo, y políticamente nadie pone la cara. La Nación cobra impuestos al IVA, Ganancias, no saca las retenciones, pero no pone un peso en las rutas. Esa es la realidad: nadie habla de rutas nacionales porque es un tema que está en el interior y este es un gobierno que tiene una mirada muy porteña, es una porteñocracia, y la verdad es que no les importa”.

En febrero de este año, fue más allá, tras una reunión ante funcionarios del gobierno nacional donde exigió la reparación de las rutas nacionales o su traspaso a la órbita provincial cuestionó "la demora y la falta de inversión que tiene el Gobierno nacional en la reparación de rutas, con lo peligroso que es para el interior del país".

Volvió sobre el tema en marzo, durante los festejos por los 136 años de la localidad de Elortondo, en el departamento General López. Entonces dijo que "un presidente que se mueve en avión no sabe lo que pasa en el interior" y recordó que “esta situación genera un estado calamitoso que aumenta el riesgo de accidentes y la inseguridad vial”.