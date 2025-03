Fantino en el Jockey Club: "Charles Roberts es un roedor que se esconde bajo la pollera de su mujer"

El periodista contó cómo fue que se enteró de la muerte de Facu, ocurrida el 2 de enero de 2024, y cómo conoció la lucha de los padres en busca de justicia. “Estaba en Monte Hermoso descansando con mi familia. Tenia entre mis pies a Beltrán, mi hijo de once meses, jugando. Estaba leyendo los diarios y vi una nota que relataba el aniversario de la muerte de Facu y me encontré con la lucha de los padres. Me lo anoté en el Calendar para hacer esa lucha propia y moverme cuando llegara a Buenos Aires. Será por mi sensibilidad, porque yo también tengo una criatura”, recordó.