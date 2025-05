Un músico santafesino descubrió su homenaje a Lali recreado en el gran show de Vélez

Lali y su grupo de baile cerraron "N5" con un acompañamiento instrumental diferente a la grabación del álbum homónimo editado en 2023. Mientras hacían los últimos pasos de la coreografía, se escuchó un corte idéntico al fragmento de un tema de Rage Against The Machine y luego se desató la ovación del público.

La producción discográfica de la actriz casi no tiene puntos de contacto con las notas características de rock, metal y rap de los artistas estadounidenses. Sin embargo, uno de sus seguidores ya había establecido esa conexión hace varios meses en otro escenario porteño.

"Esta canción no termina siempre así, la terminamos así con la banda", recordó Lisandro Ruiz Díaz mientras estaba en el campo delantero. Entonces se dio cuenta de que los músicos habían tomado la misma parte de "Killing in the name", uno de los mayores hits compuestos por el grupo de Zack de la Rocha y Tom Morello.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lichigrams/status/1927173842318905762&partner=&hide_thread=false no sé qué pasó @lalioficial pero soy tu soldado pic.twitter.com/K2gJQNAOpX — LICHI (@lichigrams) May 27, 2025

El artista santafesino no pudo resistir la curiosidad y compartió la historia a través de un video para confirmar si la cantante había escuchado su versión de "N5" en la plaza de Mayo. Mientras tanto, expresó: "Es un honor que un arreglo nuestro haya terminado ahí, no sé cómo, en Vélez".

"Si fue casualidad, ya es una gran anécdota", concluyó el músico y youtuber. Ante la duda, puntualizó que la canción no conduce naturalmente a un corte de ese estilo. De este modo alimentó la esperanza de que su homenaje haya dado la vuelta completa. Al margen del resultado de las averiguaciones, concluyó: "No sé qué pasó, Lali, pero soy tu soldado".

Lali inició su gira en Vélez y llega a Rosario

La cantante de 33 años fue la protagonista de un fin de semana a pura música en la cancha de Vélez. Los conciertos del sábado y el domingo fueron el puntapié inicial de la gira de estreno de álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LALI (@lali)

El tour de Lali incluye otra presentación en Liniers. Antes del regreso, la artista se presentará el sábado 14 de junio en Rosario. La tercera función en el estadio José Amalfitani se realizará el 6 de septiembre.