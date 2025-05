¿Qué le pasa a Justin Bieber? Su aparición en el escenario activó las alertas de los fans

Las preocupaciones de sus fans no son nuevas. A lo largo de este año comenzaron a circular videos en el que se puede ver a Justin Biber con un comportamiento extraño. En febrero, se vio a Bieber con un comportamiento errático en un evento de la marca de cosméticos de su esposa. En la secuencia, se lo ve con dificultades para mantener el equilibrio y una gestualidad que muchos interpretaron como señal de consumo de sustancias.

Además de las alarmas que se prendieron por su peculiar forma de actuar, este año trascendió que el cantante canadiense vendió toda su discografía para cubrir una deuda millonaria. Justin Bieber vendió su participación en los derechos de sus canciones a la empresa Hipgnosis Songs Capital por US$200 millones. Aquí se incluyen grandes hits como “Baby” y “Sorry”.

Como si esto fuera poco, también comenzaron a ganar fuerza los rumores de una supuesta separación del cantante con su esposa, Hailey Bieber, madre de su hijo Jack Blues. Luego de que una pelea en pareja se vuelve pública gracias a una publicación en redes sociales por parte de Justin, la teoría de una posible ruptura gana terreno.

La tapa de Vogue y una pelea entre Justin y Hailey Bieber que creó rumores de separación

Justin Bieber, uno de los cantantes más influyentes de su generación, sabe como crear polémica. En esta ocasión, el artista se encontró en el ojo de la tormenta luego de realizar cuestionables comentarios a partir de un logro profesional de su esposa. Fue tan criticado, que se vio obligado a eliminar el posteo.

Durante el mes de mayo, la modelo Hailey Bieber fue la tapa de la portada de la revista Vogue. La joven de 28 años calificó a este hito profesional como un “sueño cumplido”, que anhelaba hace mucho tiempo.

Su pareja, Justin Bieber, se hizo eco de la publicación y compartió las fotos con su esposa como protagonista en su cuenta de Instagram. El problema fue el texto que eligió como pie de foto. Allí reconoció que, en un contexto de pelea, le dijo a Hailey que jamás llegaría a ser portada de Vogue.

hailey vogue.png

Junto a las fotos de esposa en la portada de la famosa revista, Bieber afirmó: “Esto me recuerda a cuando Hailey y yo tuvimos una fuerte pelea. Le dije a Hails que nunca saldría en la portada de Vogue. Lo sé, qué cruel” y agregó: “Por alguna razón, porque me sentí tan poco respetado y pensé que tenía que vengarme... Creo que, a medida que maduramos, nos damos cuenta de que no ayudamos en nada al vengarnos. Sinceramente, solo estamos prolongando lo que realmente queremos, que es intimidad y conexión”.

Sus polémicos comentarios despertaron numerosas críticas en su público, por lo que Bieber decidió borrar el posteo y realizar uno nuevo con la misma foto, pero esta vez solo acompañado por un emoji.

El historial de Justin Bieber que genera preocupación

Bieber había tenido varios episodios en esta línea a lo largo de su juventud, aunque en los últimos años parecía haber encontrado un buen lugar en su vida familiar e incluso en un acercamiento a la religión. En la última década, Justin fue arrestado varias veces por manejar y tener actitudes violentas bajo efectos de sustancias (alcohol, marihuana y medicamentos recetados). Uno de estos hechos ocurrió durante su visita a Buenos Aires en 2014, en la que se lo acusó de golpear a un fotógrafo.

En 2016, el cantante decidió cancelar los encuentros que mantenía con fanáticos después de los conciertos debido a la presión psicológica que le suponía. En 2017, con 23 años, canceló una gira por no sentirse apto subjetivamente para llevarla adelante. En noviembre de ese mismo año, en una entrevista con la revista NME, aseguró que que durante muchos años se sintió aislado y deprimido, y que tuvo problemas con el consumo de medicamentos contra la ansiedad.