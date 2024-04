Lee Oskar encabeza un nuevo Festival Internacional de Armónica de Rosario

A sus 76 años, Lee desarrollará en Rosario un hito en su carrera: no sólo será su primer show sinfónico, sino que además durante su visita grabará también en este formato un álbum histórico que contendrá sus grandes éxitos y algunas de sus composiciones recientes. El disco va tomando forma a partir de sesiones periódicas en los estudios Penny Lane, del reconocido ingeniero de sonido Carlos Altolaguirre (ganador del Latin Grammy por la mezcla del disco “No sé si es Baires o Madrid“ de Fito Páez). Una vez terminado, será la primera producción del sello Paraná Sound, formado por Martín Chemes y Julián García Nigro con el objetivo de “grabar música desde Rosario y para el mundo”.

Martín Chemes Martín Chemes organiza desde el 2016 el Festival Internacional de Armónica de Rosario, antes de alcance nacional

“Para mí, la música es mundo, es humanidad, no está segregada. Poder estar acá y vivir esta experiencia, que no es sólo visitar la ciudad y ser parte del festival, sino estar en el estudio, ver la química entre todos los que tocan, es impresionante. Y en los últimos días en el estudio estuvo ocurriendo una magia por el calibre que tienen como artistas. Así que es un momento increíble para mí, porque siempre estoy en búsqueda de esa magia”, aseguró Oskar en diálogo con La Capital. “El estudio es impresionante, y Carlos es un gran ingeniero. Todo es muy profesional y realmente perfecto. Y no estoy exagerando”, aseveró el músico.