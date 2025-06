A mediados de julio, Ángel Di María descartó su regreso a Rosario Central por las amenazas de muerte a su familia. Casi un año después de aquella frustración, Fideo confirmó la vuelta tan ansiada y el gobierno de Santa Fe no prevé medidas de protección excepcionales a partir del esclarecimiento de las denuncias previas.

En segundo lugar, el funcionario expresó: "Entendemos las expectativas sociales alrededor de las figuras futbolísticas, realmente provocan una gran atracción y preocupación con estas cuestiones ". No obstante, consideró que la situación del exjugador de Real Madrid, París Saint-Germain (PSG) y Manchester United está lejos de ser un tema prioritario en la agenda de la cartera.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1929637616917344708&partner=&hide_thread=false Así se vivió el detrás de un día histórico: la firma, la camiseta, la emoción de los que siempre estuvieron.#BienvenidoÁngel pic.twitter.com/sseOLnn8tS — Rosario Central (@RosarioCentral) June 2, 2025

Detrás de los sueños deportivos de leprosos y canallas está en discusión la cuestión de la seguridad de las celebridades. "Si en un momento vienen o deciden no venir, son decisiones individuales. En todo caso, tendrán un contexto personal o familiar, pero no es algo en lo que tomemos intervención como ministerio", explicó el funcionario del gobierno provincial.

Luego de las balaceras y amenazas mafiosas que sufrió en Rosario y Funes, el mediocampista de 37 años dio una señal de tranquilidad a la hora del anuncio oficial. Fideo posó con la camiseta auriazul junto a su esposa Jorgelina Cardoso y sus hijas, que también participaron de la presentación en redes sociales.

El exvolante de Benfica decidió cerrar una larga etapa de residencia en Europa, donde cosechó decenas de títulos en las mejores ligas profesionales. Ya retirado de la selección argentina, su despedida definitiva del equipo portugués será en el Mundial de Clubes y luego llegará la hora de ponerse a disposición del entrenador canalla Ariel Holan.

El apoyo del gobierno santafesino a Ángel Di María

Hace casi un año, el presidente de Central, Gonzalo Belloso, confirmó que Di María había desechado la oferta auriazul por las amenazas a su familia. En ese momento, el gobernador Maximiliano Pullaro aseveró: "Es doloroso que una persona no quiera volver por una cuestión de seguridad, pero hay que saber que los protocolos están vigentes como para garantizar la seguridad de las personas públicas".

El jefe del Poder Ejecutivo provincial sostuvo que el Estado estaba en condiciones de colaborar para proteger al futbolista, aunque también remarcó que eso implicaba aceptar restricciones importantes en comparación con la actividad habitual de una figura de esa talla.

Pullaro se mostró convencido entonces de que el principal motivo de los mensajes mafiosos contra Fideo fueron producto de la tensión entre hinchadas. No obstante, consideró que el problema principal no es local. "En Estados Unidos casi asesinan a un presidente, fijémonos lo que sucedió en Madrid o Israel. Hay hechos que no se pueden prevenir en ningún lugar del mundo", comentó en aquella oportunidad.