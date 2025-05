"Esperando la carroza" volvió a los cines, a 40 años su estreno

“Nadie nos apoyó en su momento. No recibimos ningún apoyo, ni de la prensa ni de la crítica. Fueron bastante lapidarios con la película”, dijo Mónica Villa. “¡Nos destruyeron! Tuvo muy mala crítica, y algunos después se tuvieron que arrepentir públicamente. Pero ya no vale, a mí que no me vengan a pedir disculpas", sumó por su parte Betiana Blum.

Más que una película

“Era un muy lindo guion. Una obra teatral que yo había visto: fue la primera y única vez en mi vida que me caí de la butaca de la risa. De todas formas, todo esto que pasó después no podía suponerlo nadie”, apuntó Brandon sobre el guion del uruguayo Jacobo Langsner.

Efectivamente, lo que vino después superó ampliamente las dimensiones de la película. Hay carroceros (como se conoce a los entusiastas del filme), clubes de fans, tours guiados, stickers y memes, diálogos que son parte del imaginario popular y hasta un tango homenaje.

Para sumarse a la celebración del aniversario, Max subió a la plataforma el documental “Carroceros”, realizado por Mariano Frigerio y Denise Urfeig, que indaga en el universo de seguidores de la película y explora los motivos de su vigencia.