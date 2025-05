Cuál fue el club de Rosario que le brindó una beca a Antonio Berni y le permitió formarse en Europa

Lo cierto es que existía en la Rosario de entonces un mecenazgo muy particular por parte de la aristocracia local, que contribuía a que la Rosario comercial e industrial adquiriera también una faceta cultural con salones de artes, conferencias, conciertos y artistas.

El subsidio otorgado por el Jockey fue por un año pero el joven artista lo supo aprovechar . “Ocho meses seguidos estuve en Madrid pintando y visitando estudios y museos. Y sobre todo viviendo la deliciosa vida madrileña. Yo tenía entonces veinte años y, además, una beca. No exagero nada si digo que Madrid resultó una especie de sucursal del paraíso terrenal ”, contó Berni en una oportunidad sobre su estadía en España.

Durante este tiempo, el artista rosarino trabajó mucho y con bastante éxito. Su dedicación hizo que el gobierno de la provincia de Santa Fe le concediera otra beca para poder extender su formación en el Viejo Mundo durante cuatro años más. Así fue como de Madrid se fue a París y permaneció allí hasta 1931, año en el que volvió a Rosario, casado y con su hija Lilí.

berni paris jardines.jpg Berni (abajo en el centro) en los Jardines de Luxemburgo en 1926

De Roldán a París, de Rosario a Buenos Aires

Antonio Berni nació en Rosario el 14 de mayo de 1905, hace ya 120 años. Sus años de infancia y adolescencia los recordó siempre con amor, sobre todo su crianza en la chacra de sus abuelos en Roldán.

En 1947, la revista Mundo Argentino habló con Berni y el artista rememoró su años en el campo. En su casa porteña, de Rivadavia al 4800, el pintor expresó: "Me gusta vivir en esta casa. Me recuerda mis años de infancia y adolescencia, pasados entre la ciudad y el campo. Porque yo nací en la segunda ciudad de la República, Rosario, en 1905, pero me crié en una chacra de Roldán. Mis abuelos maternos eran chacareros y yo viví con ellos desde niño. Mi padre, Napoleón Berni, era italiano y murió en la guerra del 14. Mi madre se fue a vivir entonces con sus tres hijos en la chacra del abuelo. Yo tenía que viajar todos los días a Rosario para ir a la escuela. Yendo y viniendo de Roldán a Rosario y de Rosario a Roldán cursé hasta el cuarto año del Colegio Nacional, y empecé a dibujar y a tomar lecciones"

>> Leer más: Berni Infinito: Rosario presenta la muestra más importante del destacado artista en el Castagnino

Fue en esos años que tomó clases en la academia de arte del Centre Catalá con los profesores Fornells y Munne. De ellos aprendió la técnica del dibujo y las normas estables de la pintura académica.

Pero como su pasión por la pintura era mucho más fuerte que su afición al campo y al estudio, Berni no tardó en sacrificar al chacarero y al estudiante para dedicarse exclusivamente a su vocación de pintor.

Su primera exposición de arte la realizó a los 16 años en Rosario. Presentó una serie de paisajes y vendió todo. Las siguientes presentaciones también fueron un éxito. Berni vendía barato, pero vendía en todas sus muestras.

exposicion berni 1923.jpg Folleto de la exposición de Berni en 1923

Fue así que llamó la atención de la aristocracia local y logró la beca que cambió el rumbo de su vida personal y profesional. Fue así como el Antonio Berni que contemplaba el campo en la chacra de sus abuelos terminó en la vorágine parisina de la década de 1920. Durante los años que vivió en París frecuentó la bohemia intelectual de la ciudad y conoció escritores, poetas, cineastas, políticos, filósofos y artistas de diferentes países que coincidieron en la capital francesa.

Sin embargo, cuando regresó a su ciudad, con su mujer, la artista francesa Paule Cazenave y su hija Lilí, consiguió un trabajo muy alejado del arte: ingresó a la Municipalidad, a la Oficina de Estadística y Archivo.

>> Leer más: Cumple 90 años la obra más famosa de Antonio Berni: qué barrio rosarino retrató

Pero Berni siguió pintando y rápidamente logró realizar distintas presentaciones y exposiciones tanto en su ciudad natal como en Buenos Aires. Tres años después, en 1935, dejó Rosario definitivamente para instalarse en la capital del país.

“Soy un rosarino radicado en Buenos Aires y mi decisión se basó en las mayores posibilidades que me brindaba la Capital. Lo lamentable es que los intelectuales de Buenos Aires no miran generalmente más allá de la avenida General Paz, sino que se fijan en lo que ocurre en Londres, Paris, Nueva York. Por un lado es un hecho positivo por lo que entraña la asimilación de nuevos caminos de realización pero también lleva implícito el grave riesgo de la perdida de la identidad nacional”, decía Berni en la última entrevista realizada por el diario La Capital el 30 de septiembre de 1981, quince días antes de su muerte.

Berni infinito

A 120 años de su nacimiento y en el marco del tricentenario de la ciudad, se inauguró en el Museo Castagnino la muestra Berni Infinito, que reúne obras inéditas en Rosario y material de archivo, trazando el camino de Antonio Berni desde sus inicios hasta la consagración nacional e internacional como un creador comprometido y visionario. La muestra podrá visitarse hasta el 3 de agosto.

La exposición, curada por Cecilia Rabossi, reúne una destacada selección de más de 70 obras de Berni, abarcando diversos períodos de producción, con múltiples formatos y técnicas, incluyendo grabado, dibujo, pintura y fotografía, acompañado de material documental. Estas piezas pertenecen a colecciones públicas y privadas de todo el país, y ofrecen un recorrido integral por la riqueza y diversidad de su producción

La muestra recorre, además, sus obras más emblemáticas, entre las que se destacan Desocupados (1934), Juanito pescando (1962), Juanito tocando la flauta (1973), Ramona vive su vida (1963), La obsesión de la belleza (1976) y Contraste (1977).