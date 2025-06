Ezequiel Campa vuelve a Rosario con una particular invitación: "Vamos a invocar a los muertos"

Ezequiel Campa vuelve a Rosario para presentar su show de stand up "Sí pero no" en el teatro Mateo Booz

Sin lugar a dudas, Campa es uno de los referentes del stand up en Argentina con presentaciones constantes en escenarios de Argentina y el exterior . A lo largo de su carrera, grabó tres especiales para el reconocido canal Comedy Central, condujo un late show en la televisión chilena y participó dos veces del prestigioso Festival de Comedia de New York. El personaje Dicky del Solar, el rugbier cristiano que está fervientemente en contra del aborto, fue furor en sus redes sociales a fines de 2017.

“ Vamos a invocar a los muertos . Así que si alguno tiene ganas de hablar con alguna tía, algún abuelo que ya no está, vengan que vamos a hacer una sesión de mediumnidad y nos vamos a estar conectando con esas personas que ya no están en este plano”, anticipó el actor en diálogo con La Capital.

Campa admitió que tiene un vínculo especial con Rosario. “Es una de las primeras ciudades en las que salí a hacer shows cuando empecé a hacer giras hace como 20 años. Y es espectacular”, aseguró.

Tras haber hecho doble función en Rosario en octubre de 2024 y en el marco de su gira de despedida, el comediante vuelve a una ciudad que siempre lo recibe con entusiasmo. “Es una fiesta. La verdad que tenemos un vínculo de muchísimos años con la gente. Mucha gente viene una y otra vez a los shows y siempre se va juntando nueva”, compartió el humorista.

Un espejo del momento personal

Con más de 15 años de trayectoria y varios unipersonales encima, Campa entiende al stand up como un retrato vivo del momento que atraviesa. “La verdad es que por lo general los shows de stand up son un repaso por el momento en el que está el comediante, no son tan ordenados. Yo los comparo con el disco de una banda, que no todos los temas hablan de lo mismo”, analizó.

El comediante señalóque, si bien en el fondo los temas de los shows recorren los mismos ejes como “el amor, los afectos, el dinero, el sexo”, con “Sí, pero no” busca hacer foco en la etapa de su vida actual. “Es un repaso del momento de la vida en el que estoy: mi quinto unipersonal, 48 años, sin hijos, sin haberme casado nunca. Hablo de todo”, anticipó el actor.

Entre los temas que atraviesan el espectáculo, el paso del tiempo y la cuestión generacional ocupan un lugar central. En este sentido, Ezequiel comentó que siempre le interesó trabajar con la edad, sin embargo aclaró: “No tanto la cosa de los pendejos que escuchan esta música, que para mí no es música. Ese lugar así del viejo vinagre no me divierte mucho”.

Lo que sí lo divierte, señaló, es explorar lo que le pasa a él mismo con el cuerpo, el cansancio, la energía o el insomnio. “Todos esos temas siempre me causan gracia y evidentemente generan mucha identificación”, reveló el humorista.

Sobre qué aspectos de su vida decide compartir con el público, comentó: “No tengo mucho pudor". Sin embargo, reconoció: "Tampoco soy un zarpado pero si es gracioso, lo meto. Y también es verdad que no todo lo que uno dice en el escenario, por más que parezca que es algo que pasó o que sucede, es cierto. También somos autores, somos escritores y hay cosas que las podemos inventar a los fines de la comedia”.

El detrás de escena del proceso creativo

El unipersonal “Si, pero no” regresa a la ciudad luego de haberse consagrado ganador del premio Estrella de Mar como “Mejor Show de Stand Up” en 2025. Se trata de un galardón que Campa ya había recibido por “Cheto y Choto” en 2021, y que reafirma que, aunque los espectáculos cambien, el vínculo del comediante con su público se mantiene intacto.

Ese sostenido reconocimiento no es casualidad: detrás de cada nuevo show hay una práctica constante de escritura, observación y prueba en escena. “Los comediantes vamos haciendo un espectáculo detrás del otro. Vamos escribiendo cosas de a poquito”, explicó Campa en diálogo con La Capital.

En esta línea, comentó que en algún momento también aparece cierto agotamiento, tanto para él como para el público. “Nos empezamos a cansar un poco de lo que estamos haciendo. Se nos acaba el público también porque ya lo vieron todos los que lo querían ver y uno se empieza a aburrir”, comentó el actor.

“Entonces en algún momento uno dice: “Che, vamos a hacer algo nuevo”. Y ahí hay que sentarse a armar algo con todo lo que uno fue escribiendo en esos meses o años. Yo siempre que estoy haciendo un show, ya estoy preparando el próximo”, confió. Campa insistió que el trabajo del comediante es constante, “más allá que de fondo somos medio vagos” bromeó entre risas.

Un humor que invita a pensar

Más que dar respuestas, Ezequiel Campa apuesta por un humor que planteé preguntas. “Creo que el público siempre se queda pensando. A mí me gusta plantear preguntas”, detalló el actor.

En completa honestidad, el actor comentó: “Yo por lo general me subo al escenario a fracasar y digo eso en el sentido de que me gusta preguntarme cosas”. Y concluyó: “Siento el stand up como un camino de autoconocimiento y para eso hay que hacerse preguntas. El principal objetivo es que la gente se ría, después hay que ver con qué elementos y ojalá que se vayan pensando".