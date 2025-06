Un ex Newell's suena en River para suplir a Franco Mastantuono

Claro que Newell's no tuvo la mejor experiencia con Matko. El volante había tenido algunas buenas actuaciones en su paso por el Parque, pero luego por problemas de "disciplina" finalmente la dirigencia le bajó el pulgar y el futbolista argentino-estadounidense se transformó en agente libre, antes de recalar en Huracán.

Leer más: Newell's: Facundo Altamirano interesa y es una opción para el arco rojinegro

Matko Miljevic: "Estuve cerca de River"

Si bien todavía no hubo una oferta formal por el mediocampista, en breve podría haber novedades. Incluso el propio Matko le confió hace un mes a TyC Sports: “En 2021 estuve muy cerca de jugar en River. No me llamó Marcelo (Gallardo), pero sí allegados a él”, dijo el creativo.

En consecuencia, Miljevic es una opción para el millonario para lo que viene, el Clausura y los duelos eliminatorios de la Copa Libertadores, aunque el presente es el Mundial de Clubes.