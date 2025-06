Franco Colapinto: "No entiendo porqué soy competitivo en tandas largas y no con goma de clasificación" El piloto de Alpine se mostró desorientado con el rendimiento. "El auto está desconectado en las curvas lentas", dijo Franco Colapinto del viernes de Canadá Por Gustavo Conti 13 de junio 2025 · 19:27hs

AP Franco Colapinto terminó dos veces a contramano en las prácticas libres de Canadá. Deberá mejorar con su Alpine para la clasificación.

No fue un buen viernes en Canadá para Franco Colapinto, que finalizó 19º la FP1 y 18º la FP2, en este caso porque los accidentados Charles Leclerc y Lance Stroll no marcaron tiempo. Y el piloto de Alpine expresó que no entiende el auto, algo que lo está pagando caro sin dudas.

"No entiendo porqué soy competitivo con tanta nafta en tandas largas, inclusive más rápido que Pierre, y no lo soy en simulación de clasificación. Debo entenderlo, esta noche debo estudiarlo", dijo un resignado piloto argentino, que no tenía muchas ganas de hablar y fue corto en sus respuestas.

"El auto está muy desconectado en la curvas lentas y se me va de atrás apenas doblás. Cuando comías menos las gomas podía ir mejor, pero cuando la acelerás no hay forma", expresó y no quiso contestar más preguntas. "Hay cosas que no tienen muchos sentido", dijo.

Un regreso poco soñado de Franco Colapinto Sin dudas que el momento de Colapinto en su regreso a la Fórmula 1 no es el soñado. El mensaje es el mismo desde que volvió en Imola: no entiende el Alpine y eso lo tiene de mal humor, algo que se ve en la pista. El viernes de Colapinto en Canadá, fue muy parecido al de Barcelona. Hace dos semanas en España en el sábado mejoró muchísimo y estaba para más en clasificación, cuando se rompió la caja. Habrá que ver qué pasa este sábado, donde desde la 13.30 será la última práctica y a las 17 la clasificación, por Fox Sports y Disney+.