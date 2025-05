Jorge Broun: "Voy a jugar como mínimo hasta los 40 años y me gustaría lograr otro título con Central"

-¿Qué les dijo Holan sobre esta nueva etapa del torneo y cómo viven esta posibilidad de poder definir todos los partidos que les toque jugar, salvo la final, en condición de local?

-Se vienen partidos en los que se igualan condiciones entre los equipos, en los que no importa tanto la cantidad de puntos que hizo un equipo u otro para clasificar. En la Copa del 2023, por ejemplo, nosotros entramos medio por la ventana y nos terminamos coronando campeones. Esto marca que no es tan importante cómo llega cada uno a estas instancias. Se trata de partidos que se juegan a muerte sabiendo que cualquier error que cometas te puede dejar al margen. Pero acá lo importante, más allá de cómo nos vaya en esta nueva etapa del torneo, es que se están haciendo bien las cosas, venimos bien, tenemos un lindo grupo con un mix entre jugadores jóvenes y de experiencia, un buen vestuario, y la ilusión está.

-¿Cuán importante es la localía para este tipo de partidos?

-Para nosotros es importante. Por eso le pusimos tantas ganas a esto de salir primeros de la zona, algo que finalmente lo pudimos conseguir. Sabemos que jugando en el Gigante tenemos un plus, por el apoyo de la gente, porque conocemos la cancha, porque nos sentimos cómodos, porque estamos en casa. Es importantísimo poder jugar de local, aunque sabemos que no define nada. Estará en nosotros poder sacar provecho de esa situación.

-Sabiendo que en caso de empate el pasaje de ronda se resuelve con desempate por penales, ¿se practican penales en los días previos?

-Entrenar, se entrena, eso es así. Pero es difícil replicar las emociones de una definición de un partido en una práctica. Obvio que no es lo mismo fallar o atajar en un entrenamiento que en un partido. Pero se entrena. En la semana lo hicimos un par de veces, pero muy por arriba. La idea es tratar de resolver esto en los 90 minutos, aunque sabemos que será muy difícil.

-¿Te considerás un arquero especialista en atajar penales?

-No. A ver, me tengo confianza, eso sí. En las últimas definiciones que participé con Central, ante River y Racing por Copa de Liga, y Douglas Haig en cancha de Unión por Copa Argentina, pude tapar alguno y con el grupo ganamos esas series. Pero de ahí a sentirme un especialista, creo que es mucho. Sí digo que me tengo mucha confianza en caso de que llegue ese momento o esa situación.

-¿Cuál es el verdadero Estudiantes, el que perdió 4 a 0 en su visita a Argentinos Juniors en la última fecha del torneo local? ¿O el que le ganó con total justicia por 3 a 0 a la Univesidad de Chile por la Libertadores en suelo trasandino?

-Tenemos que mirar a los dos Estudiantes. Tienen jugadores de jerarquía y es un equipo importante. Conozco al técnico, sé de su idea futbolística, siempre quiere competir en lo más alto y busca dejar huellas, algo que ya consiguió en Estudiantes, donde ganó 3 títulos, y también en Colón, donde me dirigió y consiguió un campeonato. Tenemos que estar preparados para lo que nos planteen y buscar resolverlo de la mejor manera dentro del campo de juego.

-¿Qué virtudes le ves a este Central de Ariel Holan respecto del que fue campeón con Miguel Russo a fines de 2023?

-Defensivamente, en cuanto a nombres y eficiencia, son equipo muy parecidos. Otro aspecto similar es el de la eficacia jugando en condición de local. En este torneo logramos el ciento por ciento de los puntos. Después, el de Miguel y el de Ariel son estilos diferentes. Pero esto es fútbol. Fuimos campeones con Bilardo, fuimos campeones con Menotti y con cualquier sistema. La idea acá es que el mensaje del entrenador llegue claro al plantel y que nosotros estemos convencidos de eso para plasmarlo dentro del campo de juego.

-Alguna vez dijiste que ibas a atajar, como mínimo hasta los 40 años. Cerca de cumplir los 39, ¿qué sentís que te jugás en estos partidos que vienen?

-No sé si me juego algo en lo personal. Lo que sí, quiero levantar otra Copa, y estamos todos pensando en eso. Pero también hay que ser cauto y trabajar esto partido por partido. Ya dije que cualquier detalle te puede clasificar para lo que sigue o dejar afuera. Y si nos damos el lujo de mirar más allá de lo que viene, estaremos perdiendo el foco. Tengo la ilusión y quiero repetir esas emociones que tuvimos en el 2023. Pero bueno, no va a ser fácil, ni tampoco es imposible. Todos los equipos estamos en la misma, sabiendo que hay cuatro partidos de distancia para poder levantar una Copa. Y nosotros vamos por eso.

-¿Cuál te parece que es el partido que le conviene a Central para tratar de imponerle condiciones a Estudiantes?

-Seguramente que hablaremos sobre esa idea de juego en la última charla previa al partido. Pero creo que no vamos a modificar mucho lo que venimos haciendo. Nosotros buscamos presionar alto, manejar el balón, ser protagonistas desde la posesión. Después, son partidos, a veces las cosas salen, otras no. Estudiantes es un rival que intenta hacer un juego parecido al nuestro. Así que veremos quién impone su forma y su idea. La gente está ilusionada, el marco va a ser estupendo, como viene siendo en el último tiempo, y creo que el hincha se identifica con la entrega que tiene este grupo. Como hincha, sacándome la camiseta, también estoy ilusionado, Y me emociona ver cómo trabajamos en la semana para tratar de alcanzar el objetivo de máxima.