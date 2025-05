Marley respondió a las críticas: "Si yo tuviera ganas de tener otro hijo, ella lo volvería a hacer"

La respuesta de Marley a la polémica

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, una vez más con Milenka en brazos, Marley dio detalles sobre los polémicos dichos. “Aclaración sobre lo que explique mal en la nota de Carastv”, escribió junto al video.

"Hola, ¿cómo va? Acá estamos con Milenka. Salgo a aclarar porque ayer salió una nota en CarasTV y se hizo una pequeña polémica ahí en redes”, comenzó el conductor.

En ese momento aseguró que explicó mal las cosas. “Yo estaba tan preocupado porque era la primera vez que iba a un estudio con Milenka y estaba todo el tiempo mirando si ella estaba bien, si lloraba, si tenía hambre porque ya era la hora de comer, pero parece que expliqué mal las cosas", detalló.

Alejandro Wiebe recordó que incluso se equivocó en algunos datos por los nervios: "Es más, dije que ella nació 3.04 y nació a las 4.03 de la mañana".

Luego se metió de lleno con sus declaraciones en cuanto a la decisión de realizar parto natural. En este sentido aseguró que el médico les consultó tanto a Kassandra como a él cómo querían continuar con el proceso. "Y ahí Kassandra dice 'yo no quiero cesárea, yo quiero parto natural', entonces priorizamos lo que ella quería", aseguró.

“Cuando descansamos un rato, es donde aparece el sangrado y donde el médico dice que vamos a tener que ir a cesárea. Kassandra dijo que no quería cesárea por lo que utilizamos el método de la aspiradora”, continuó.

Antes de finalizar, Marley remarcó que tiene una muy buena relación con la mujer estadounidense, quien también gestó a Mirko. “Tanto es así que me dijo que si yo tuviera ganas de tener otro hijo, ella lo volvería a hacer”, detalló el presentador.

marley aclaracion.mp4

>>Leer más: Qué dijo Marley sobre la denuncia que lo acusa de corrupción de menores

Los dichos de Marley que desataron la polémica

El conductor comenzó comentando que apenas aterrizó en Dallas, recibió un mensaje de Kassandra diciendo que ya se encontraba en el hospital. “Fui antes porque me dijo que sus dos hijos varones nacieron dos semanas antes de lo previsto”, detalló el conductor.

Luego, agregó: “Empezó a las siete de la tarde y a las tres de la mañana nació Milenka. Era el fin de semana antes de Año Nuevo, el hospital estaba medio vacío. Tardaron mucho en encontrar al anestesista, no había nadie”.

Luego comentó que el parto no fue tan simple como lo esperaba ya que la bebé no encontraba el camino de parto, lo que provocó un fuerte sangrado en Kassandra. "En un momento, vino el médico, me dijo 'hay mucho sangrado y hay un nuevo método que es como una especie de aspiradora para succionar al bebé y acelerar el momento'. Me preguntó y le dije ‘yo no quiero eso, quiero que nazca natural’”, apuntó Marley.

De esta forma, dispusieron esperar una hora y media. Finalmente, tras esperar el tiempo estimado y frente al constante sangrado, el medico decidió colocar el dispositivo, “y ahí nació, pero nació dormida", cerró Marley.