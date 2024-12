En medio de la guerra con Luzu Tv, una conductora de Olga abandona el canal

Luzu TV vs Olga: Occhiato le responde a Migue y Nacho Elizalde aclara su salida

Tefi Russo se despide de Olga

Tefi, reconocida por su proyecto "Inutilísimas" y su éxito como influencer, en el último programa de “Soñe que Volaba” anunció que dejará el canal de streaming. Según sus palabras, se propuso este año volver a enfocarse en su carrera en la producción gastronómica, un proyecto que lleva desarrollando durante más de 12 años.

La conductora cerró su etapa en Olga asegurando que se va "muy feliz siendo la Tía Betty", dejando atrás una marca y un apodo que la convirtió en una de las figuras más queridas del streaming.

“Fue rarísimo estar acá. Totalmente inesperado, pero para mí fue un año increíble que me lo voy a acordar toda la vida”, dijo Russo en “Soñe que Volaba”. “Me tocó cubrir la silla de Sofi, que dejo la vara muy alta y que se había ido en un momento muy vulnerable de ella. Sofi es brillante y estos lugares tienen eso de que a veces te ponen a competir. Yo no tenia esta parte artística, entonces me costó un poco encontrar mi lugar”, añadió la influencer de cocina.

Para finalizar, le dedicó unas palabras de agradecimiento a sus compañeros de mesa, Migue Granados, Lucas Fridman, Benjamín Amadeo y a toda la producción de Olga.

Programación en verano de Olga

Recientemente, Olga reveló su programación de verano a través de sus redes sociales. El canal estará transmitiendo en vivo desde Mar del Plata, con algunos de sus programas más icónicos y las figuras que los caracterizaron durante todo el año.

Para hacer este anuncio, Olga publicó un divertido video en el que los principales conductores del canal cantan la histórica canción del verano "Te clavo la sombrilla".