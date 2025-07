El Coyote está de regreso y tiene un plan: demandar a Acme

En la Comic-Con anunciaron el estreno en 2026 de "Coyote vs. Acme" y mostraron un avance de la película

Finalmente, el Coyote se cansó de que los dispositivos jueguen en su contra en su lucha cotidiana para cazar al Correcaminos, y decidió llevar a la Justicia a Acme, una de las fábricas más famosa de la historia (aunque por los motivos incorrectos). Ese es el tema central de "Coyote vs. Acme", la película que se estrenará en 2026 y que fue lanzada oficialmente en la Comic-Con de San Diego, presentación que fue interrumpida por un "enojadísimo" abogado de Acme Corp que amenazó con demandar a todos los que presenciaran el avance.

Las estrellas de "Coyote vs. Acme" presentaron este filme que estuvo a punto de no estrenarse jamás, pero que finalmente llegará a los cines en agosto de 2026. La tercera jornada de la Comic-Con —que tuvo al director James Gunn recibiendo una ovación por "Superman" y a John Cena anunciando la segunda temporada de "The Peacemaker"— mostró un montaje de la historia donde Wile E. Coyote (tal el nombre del personaje en inglés) enfrenta lo habitual: explosiones, aplastamientos y caídas por precipicios en su eternamente fallida persecución del Correcaminos. Pero nuestro antihéroe regresa a su guarida y descubre en televisión una publicidad que bien podría ser su consuelo a la cotidiana frustración de regresar a casa con las manos vacías y la cabeza vendada: un abogado especializado en lesiones personales, que al menos podría sacarle unos cuántos dólares al fabricante de TNT, detonadores, zapatos-cohete, catapultas y tantos otros dispositivos siempre defectuosos.