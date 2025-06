Cine a toda velocidad: 10 películas sobre automovilismo para ver en casa

Esta película está basada en la historia real de la carrera de las 24 Horas de Le Mans en 1966, cuando Ford intentó derrotar a Ferrari, con Christian Bale y Matt Damon como protagonistas. Se encuentra disponible en Argentina exclusivamente en la plataforma de Disney+.

Basada en la intensa rivalidad entre Niki Lauda y James Hunt, pilotos de la Fórmula 1, esta historia refleja la temporada 1976, la cual fue tensa dentro y fuera de la pista, con el grave accidente del piloto austríaco que estuvo al borde de la muerte.

La película narra la historia real de Jann Mardenborough, quien desarrolló su habilidad como piloto gracias al videojuego Gran Turismo y logró pasar de ser a competir en circuitos reales. Disponible con suscripción en Amazon Prime Video y para alquilar en Apple TV.

Con la participación estelar de Tom Cruise, esta película narra la historia de Cole Trickle, un joven piloto de carreras que se encuentra en ascenso en el mundo de la Nascar, pero debe afrontar un grave accidente mientras comienza su relación con una doctora. Se encuentra disponible en Mercado Play y para alquilar en Apple TV.

Un piloto del Grand Prix americano, Pete Aron, es expulsado de su equipo por verse involucrado en un accidente del que un corredor británico resultó herido. Por eso, ficha con un equipo japonés a la par de que mantiene una relación con la pareja del piloto herido. Disponible para alquilar en Apple TV.

Centrada en la mítica carrera de las 24 Horas de Le Mans, esta película cuenta la historia de Michael Delaney (interpretado por Steve McQueen), un piloto estadounidense que regresa a Francia para disputar esta carrera de resistencia, pero se enamora de la viuda de un piloto que falleció en un accidente que lo tuvo involucrado y lo alejó de las pistas un año antes.

Al estilo de “David contra Goliat”, esta historia está basada en hechos reales y narra la rivalidad entre los equipos de rally de Audi y Lancia durante el Campeonato Mundial de Rally de 1983. Disponible en Amazon Prime Video.

