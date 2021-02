Chaplin comenzó a preparar la película en 1934 como su primer filme hablado, y llegó a escribir un guión de diálogo y experimentar con algunas escenas sonoras. Sin embargo, pronto abandonó estos intentos y retomó el cine mudo con efectos de sonido sincronizados y diálogos dispersos.

Chaplin - Tiempos modernos

Estos experimentos de diálogo confirmaron su convicción de que el atractivo universal de su personaje de "The Tramp" (el vagabundo) se perdería si alguna vez hablaba en la pantalla. Entonces lo dejó silente, girando tuercas de manera repetitiva, rutinaria y alienante. De todos modos se lo escucha a Chaplin mientras canta en un bar. Se la considera la última película del cine mudo.

La película estuvo prohibida en Italia y Alemania y, luego en la España franquista. Por eso Chaplin declaró : "Los dictadores parece que crean que el filme es comunista. Es absolutamente falso. En vista de los acontecimientos recientes, no me sorprende la prohibición. Pero nuestro único propósito era divertir. Se trata sólo de mi viejo personaje, en las circunstancias de 1946. Como actor no tengo objetivos políticos. El filme parte de una idea abstracta; de un impulso para decir algo sobre la forma en que la vida es manipulada y canalizada, y en la que los hombres se transforman en máquinas... ".

image (51).jpg

El largometraje está en el lugar 78 del ránking «Las mejores películas de todos los tiempos» del American Film Institute y está incluida en la lista 1001 películas que debes ver antes de morir de Steven Schneider.