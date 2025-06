Vivir arriba del balcón de Cristina: cómo es y cuánto cuesta un departamento en su edificio

Con mayor precisión, el departamento del barrio porteño de Constitución, ubicado en San José 1111, no está a nombre de la expresidenta, sino de su hija Florencia Kirchner, quien se mudó allí con su hija Helena. El inmueble fue comprado en 2015. Se trata de un semipiso con 190 metros cuadrados, valuado en 300.000 dólares al momento de su compra. Es esta dirección la que la defensa de Cristina presentó a la Justicia para que cumpla su condena de seis años.

Cómo es y cuánto cuesta vivir en el edificio de Cristina

El inmueble donde Florencia Kirchner vive desde 2015 es un edificio con 100 años de antigüedad, con un marcado aspecto señorial. Tiene techos altos, que alcanzan casi los 5 metros de altura, y pisos de pinotea en todas las unidades.

En particular, los departamentos que se encuentran a la venta están ubicados en el primer y el tercer piso. Cristina vive actualmente en el segundo piso, por lo que el nuevo dueño de alguno de estos departamentos vivirá debajo o arriba del espacio que la expresidenta eligió para cumplir su condena.

>> Leer más: Cristina Kirchner pide cumplir la condena en su casa y sin tobillera electrónica

san jose 2.webp El departamento que está en venta, arriba del balcón de Cristina

El departamento del tercer piso es ofrecido por Mariana Stange Real Estate. Según la publicación de la agencia inmobiliaria, el departamento que está en venta en el tercer piso cuenta siete ambientes: cuatro dormitorios, cocina y dos baños. El semipiso conserva los pisos de pinotea en todas las habitaciones y pisos de mármol en el hall de recepción. Es amplio y luminoso.

En la escritura se afirma que el 3F, el departamento ubicado arriba del balcón de Cristina, es de 191 m², pero en el caso del departamento en venta el propietario actual aprovechó la gran altura de los techos para hacer un entrepiso, por lo que la superficie total es de 232 m². El departamento de arriba de la expresidenta está valuado en 295.000 dólares.

san jose 1.jpg El ingreso de San José 1111, un edificio antiguo con aspecto señorial

En el edificio de San José 1111, también está en venta un departamento en el primer piso. Aunque no está pero no está publicado en plataformas inmobiliarias online y no se puedo acceder a información sobre esa unidad, se estima que tenga más o menos las mismas dimensiones que el departamento del 3F, ya que, en ese edificio, son todos semipisos.