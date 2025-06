Vacantes en el Poder Judicial de Santa Fe: "No jura ningún juez desde fines de 2022"

En declaraciones a LT8, el juez remarcó que “la falta de cobertura de vacantes impacta de distintos modos. En las localidades pequeñas las consecuencias se sienten más. En poblaciones que tienen uno o dos juzgados y no tienen jueces, no hay servicio de justicia. San Cristóbal, en el norte de la provincia, no hay juez de Familia, tampoco en lo Civil y Comercial ni de Circuito. Como no tienen jueces, los magistrados de otras ciudades se tienen que viajar, salir a la ruta, para suplir la función".

Vacantes en el norte y en Rosario

El vice del Colegio de Magistrado también mencionó situaciones complejas tanto en el norte con el sur de la provincia. “En Reconquista tampoco hay juez de Familia. Para cubrir ese cargo, el magistrado de Vera debe viajar. En la zona sur de la provincia, casi todos los distritos tienen la planta incompleta de jueces. Cañada de Gómez, por ejemplo, tiene cubierto todo lo que es Civil y Comercial y Laboral, pero en el plano Penal hay una vacante que se produjo a raíz del doctor Rizzardi durante la pandemia, que nunca fue cubierta. En esos lugares la falta de nombramientos produce un impacto en la gente”, añadió.

Con relación a Rosario, el departamento con más densidad poblacional de Santa Fe, Kvasina subrayó que “el problema de la Cámara Laboral que sobre nueve cargos tiene solo cuatro jueces en funciones, es decir menos de la mitad de los magistrados, con el retraso que se produce en la resolución de los conflictos laborales. Eso impacta principalmente en una población vulnerable como son los trabajadores despedidos, víctimas de accidentes laborales”.

“El fuero Laboral siempre está afectado por un volumen de litigios que nunca pudo ser abordado con eficacia. Es más, la última reforma al Código Procesal Laboral no llegó a implementarse y tenía algunas soluciones interesantes y por divergencias políticas quedó en stand by”, añadió.

Svasina contó que representantes del Colegio de Magistrados se han reunido con funcionarios del Ministerio y de la Secretaría de Justicia para abordar la cuestión. “Nos han dicho que están en marcha varios concursos, pero que hay algunas dificultades administrativas. La verdad es que siempre que hay un cambio de gobierno se produce una suerte de pausa o retraso en la cobertura de vacantes. Es un defecto que tiene nuestro sistema y esperemos que se supere con la Reforma Constitucional, que debe servir para generar un mecanismo institucional y estable de selección y designación de jueces que no tarde un año en nombrar funcionarios”.