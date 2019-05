El expresidente Eduardo Duhalde calificó hoy como "un grave error" la decisión Cristina Fernández de Kirchner de postularse como candidata a la vicepresidencia acompañando a Alberto Fernández como postulante a la presidencia; opinó que esa fórmula "no puede ganar sin ninguna duda", y advirtió que el anuncio del binomio le recordaba “a la quema del cajón de Herminio" Iglesias, en la campaña electoral de 1983.

"Es un grave error. Inmediatamente me acordé de la quema del cajón de Herminio", aseguró Duhalde, en referencia al acto de cierre de campaña del candidato a presidente del PJ, en 1983, Italo Lúder, cuando el dirigente sindical quemó un cajón radical de la UCR, antes de las elecciones, que fue determinante para la derrota de ese partido frente al radical Raúl Alfonsín.

Duhalde hizo referencia de esta forma al anuncio de la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner que formalizó de manera sorpresiva, a través de un video difundido por las redes sociales, que se presentará como candidata a vicepresidenta, acompañando al dirigente la candidatura a presidente del ex jefe de gabinete Fernández.

Según el expresidente y exgobernador bonaerense, este anuncio "potencia" al exministro de Economía Roberto Lavagna, quien aún no anunció su precandidatura presidencial por Alternativa Federal, al sostener que "no está Cristina", y recordó: "Alberto (Fernández) trabajaba con (Sergio) Massa hasta el año pasado, es un hombre inteligente, pero estar arriba de Cristina no pega con nada".

Duhalde, en diálogo con la radio AM 1220 Ecomedios, consideró que el anuncio "va a generar en el kirchnerismo puro grandes resquemores y, con razón", y sostuvo que "es la fórmula capicúa", al advertir: "No sé en qué estaba pensando" la ex presidenta al tomar la decisión.

El ex presidente agregó que Cristina Kirchner "está en un estado muy especial, la hija está realmente enferma", pero reiteró: "Es una decisión apresurada y equivocada".

Ante una consulta sobre si Alberto Fernández iba a ser el (Héctor) Cámpora de Cristina, Duhalde señaló que "Cristina es 'camporista', y ahí empieza el desajuste con el peronismo. Ella no era peronista, y los camporistas le tienen rechazo a Perón", y eso, dijo, "es un 6 o 7 por ciento de la masa justicialista".

Finalmente, y si bien dijo que "respeta" a Alberto Fernández, afirmó que la fórmula con Cristina Fernández como candidata a vicepresidenta "no puede ganar sin ninguna duda", al señalar que la ex presidenta "comete errores y por eso perdió las últimas 3 elecciones".