Central espera la respuesta de Tottenham para repatriar a Alejo Veliz

El club inglés debe decidir en las próximas horas si acepta o no la oferta de Central para contratar a Alejo Veliz.

¿Vuelve o no vuelve? El posible retorno de Alejo Veliz a Rosario Central sigue dando que hablar a diario entre los temas salientes del mercado de pases. Y, en este sentido, cuentan que durante el fin de semana podría haber novedades. Es que los auriazules ya le presentaron a Tottenham de Inglaterra una propuesta para repatriar a préstamo al centrodelantero. Y el club inglés debe decidir en las próximas horas si acepta o no esa oferta, que sería por un año de duración y no contemplaría opción de compra por el pase de Veliz, que tendría todo acordado en lo que respecta a su contrato con los de Arroyito.