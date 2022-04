Ruben vuelve a hacer pie en el equipo, al igual que Benítez

El 9 se recuperó de un fuerte traumatismo que sufrió en la pierna izquierda en el choque contra Colón y que lo dejó al margen del último partido. Desde hace algunos días pudo sumarse al grupo y, por obvias razones, volverá a meterse entre los once.

Benitez.jpg Además de Ruben, el Cholo Benítez recuperará su lugar en el equipo titular. Leonardo Vincenti / La Capital

La decisión de Somoza no tiene nada de particular ni revolucionaria porque se sabía que cuando Ruben estuviera disponible iba a volver, pero sí hay una banca fuerte hacia Alejo Veliz, quien otro vez sería el acompañante de Marco. Sin dudas el entrenador no ve a Lucas Gamba en su mejor versión futbolística o sencillamente es un jugador que no lo llena. Por lo que sea, el mendocino es quien dejaría la titularidad.

Lo de Benítez era una situación similar a la de Ruben. El Cholo es uno de los futbolistas preferidos por Somoza y ahora que está en condiciones recuperará su lugar luego de marcar también ausencia en el partido frente a Aldosivi.

Para Benítez, en principio, ya quedó atrás ese fuerte dolor en la rodilla que sufrió hace poco más de una semana y Somoza quiere verlo nuevamente en acción, como volante por izquierda, en lugar de Gino Infantino.

Pero habrá una tercera cara nueva respecto al último equipo y es la de Almada, quien después de tres partidos afuera retornará a la titularidad. Objetivamente, el cambio de Almada por Báez habla a las claras de que la apuesta que hizo el DT no resultó un de la mejor manera. Es que en los tres partidos que disputó Báez tuvo la mala suerte de cometer dos penales (contra Tigre y Aldosivi).

Almada.jpg Facundo Almada es, junto a Ruben, uno de los goleadores del equipo. Anotó dos tantos. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Almada no venía en un gran nivel cuando llegó Somoza, pero pareció ser el único chivo expiatorio en la transición de un proceso a otro. Igualmente ahora el técnico tenía a mano a jugadores como Ricardo Garay y Julián Velázquez, pero la confianza fue nuevamente para Almada, quien, extrañamente, es uno de los goleadores de equipo, junto a Marco Ruben. Los dos tantos que tiene en su haber en este torneo se los convirtió a Godoy Cruz y a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Con estos cambios va el Central de Somoza a cancha de Lanús, tratando de mostrar una imagen más convincente, lago que hasta el momento no se pudo apreciar pese al cambio de entrenador.

En otro orden, Somoza mantuvo los nombres que habían viajado a Mar del Plata, pero sumó a la lista a Marco Ruben y Marcelo Benítez, que serían titulares. Al banco irían: Juan Pablo Romero, Javier Báez, Ricardo Garay, Julián Velázquez, Nazareno Romero, Mateo Tanlongo, Claudio Yacob, Facundo Buonanotte, Gino Infantino, Michael Covea, Lucas Gamba, Milton Caraglio y Franco Frías.