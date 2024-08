"Mano a Manu" tuvo su estreno con Juan Imhoff como invitado de lujo

El back surgido en Duendes, además, contó cómo se vivía al interior de la familia la presión y la competitividad que lo llevaron hasta donde está hoy: "Yo salí a entrenar un 25 a la mañana, después de navidad, y me crucé de frente a mis compañeros de equipo que venían del boliche y me cargaban . En ese momento la nutricionista y el PF me obligaron a irme de vacaciones a Mar del Plata con mis amigos porque ya había dado todo y más de lo que podía entrenarme, por abuso de compromiso" .

Embed - Mano a Manu con Juan Imhoff | #E01T01

En otro orden de cosas, Juan no se guardó flores para su querido Duendes y narró una particular anécdota luego de coronarse campeón del Top 14 con Racing en el Camp Nou de Barcelona. "Termina el partido y voy corriendo a ponerme la camiseta de Duendes. No me di cuenta y tenía 'Toyota' marcado en el pecho de la camiseta. Se armó un quilombo bárbaro. Al otro día me cita el presidente del club en su oficina y me pregunta '¿Por qué hiciste eso? ¿Qué tiene Duendes que no tenga Racing? ¡Fuiste el héroe de la noche y tu primera reacción fue ponerme otra camiseta!', le respondí que tenía que conocer el club para entender. A las dos semanas se sacó pasajes para él y todo su grupo de amigos".