Las cuestiones que no pueden faltar en Newell's para escribir su propia historia

Mariano Soso debe tener en claro las limitaciones de Newell's para afrontar a partir de ellas un clásico donde claramente no es el favorito.

Abundar sobre los innumerables defectos de este comienzo de temporada de Newell's , sería sin dudas reiterativo. Sería sencillo hacer un repaso de los mismos en estas líneas. Pero se trata de deducir qué caminos tendría el equipo, que no es tal, de Mariano Soso para sacar adelante un clásico donde claramente no es el favorito.

Donde hacía mucho tiempo que no había tanta diferencia entre uno y otro, en este caso a favor de Central.

Esto es fútbol, claro. Y todo siempre puede pasar. Lo que no puede, o no debería hacer Soso a esta altura, es no haberse dado cuenta de las limitaciones con que cuenta. Porque será a partir de ellas, que puede de acá al domingo, construir algo lo más parecido posible a un equipo.