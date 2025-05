La respuesta de Colo Colo ante la primera oferta de Newell's por Cristian Zavala

Cristian Zavala no tuvo demasiado rodaje en Colo Colo con Almirón como entrenador y busca salir del club.

A pesar de que Zavala no sumó muchos encuentros, el cuerpo dirigencial colocolino no está convencido del monto que acercó Newell's para quedarse con el futbolista. Justamente este miércoles, la directiva del vecino país evaluó en una reunión no solamente la situación del delantero, sino también el futuro del técnico Jorge Almirón.