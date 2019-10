Frank Kudelka abrió hoy la puerta del cambio para insinuar que el equipo de Newell's que visitará a Patronato será diferente al que recibió a Banfield, en el marco de una conferencia de prensa en la que también avisó que Mauro Formica ya está a su disposición, aunque dejó entrever que el sábado en Paraná estaría en el banco de suplentes.

Uno de los periodistas le dijo al técnico que según lo que habían averiguado Newell's iría con los mismos once titulares ante Patronato, a lo que Kudelka lacónico y tajante respondió: "Averiguaron mal".

El entrenador rojinegro dijo que estuvieron trabajando para mejorar, y con respecto al partido con Banfield sostuvo que "al equipo le faltó profundidad".

"No tuvimos ni la lucidez, ni la penetración que sí tuvimos en otros partidos, por eso nos costó desequilibrar en los metros finales", analizó, al tiempo que abría un abanico de especulaciones sobre cuál o cuáles serían los cambios que introduciría frente a los entrerrianos.

Una de las probables modificaciones sería la inclusión de Aníbal Moreno por Lucas Villarruel en la zona de volantes.

Kudelka ratificó su posición de que no considera finales a estos partidos en el que se enfrentan equipos que necesitan sumar en función del promedio porque aún falta mucho para terminar la Superliga y además está la Copa de la Superliga. "Cada partido es importante, pero a mí me ocupa mi equipo, cómo funciona, cómo progresa, cómo hacemos para lograr una continuidad. Esto no quiere decir que no ponga en valor cada encuentro o no considere importantes a los otros equipos, pero esto es largo y lo que más me ocupa es Newell's", sostuvo con claridad conceptual.

En cuanto a Formica, Kudelka ratificó la información sobre la plenitud física del experimentado volante tras recuperarse del esguince de la rodilla derecha que sufrió ante Huracán.

Cristian Lema superó la dolencia lumbar y hoy entrenó con normalidad, por lo que estará entre los once que jugarán desde el inicio en Paraná.