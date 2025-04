El tenista con autismo que es ejemplo de coraje y resiliencia: a los 24 años conquistó su primer título

Brooksby sorprendió al mundo del tenis cuando contó una historia desconocida. “Mi madre nunca se rindió e hizo todo lo posible para ayudarme. Sin ella no estaría donde estoy hoy. Tengo la suerte de tener padres que se negaron a darse por vencidos”, posteó en IG tras contar que tiene autismo. La siguiente frase quizás explica por qué muchos de los que se enteraron de su diagnóstico en diciembre de 2024 se sintieron conmovidos por su conquista en el Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship de Houston. “Decidí que era hora de contar mi historia. Espero que esto inspire a las familias a no rendirse nunca”, escribió.