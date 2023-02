Dibu Martínez rompió el silencio y se disculpó con Mbappé: "No lo quise lastimar"

Emiliano “Dibu” Martínez, una de las figuras del seleccionado argentino en el Mundial de Qatar, rompió el silencio y admitió que no quiso lastimar al delantero francés Kylian Mbappé al burlarse por medio de cánticos y la figura de un bebé que tenía el rostro del galo.

“No tenía la intención de lastimar a nadie. A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca he tenido el más mínimo problema”, comentó el “Dibu” en una nota con el medio France Football. Y agregó: “Me gusta mucho la cultura y la mentalidad francesa”.