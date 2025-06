Cómo es el protocolo de tormentas que suspende los partidos del Mundial de Clubes

El protocolo está basado en normas de la U.S. Soccer, la Fifa y el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y exigen la detención inmediata del juego si se percibe un trueno o se observa un rayo. Cuando eso ocurre, jugadores, cuerpo técnico y espectadores deben evacuar a zonas cubiertas o vehículos, y deben evitar permanecer en estructuras metálicas o tribunas descubiertas.

Los cuatro casos del Mundial de Clubes

El caso del partido entre Benfica y Auckland se suma a las interrupciones ya registradas en Palmeiras vs. Al Ahly, Pachuca vs. Salzburgo y Mamelodi Sundowns vs. Ulsan Hyundai. La situación empieza a generar preocupación entre los organizadores del Mundial de Clubes y en la Fifa, ya que altera el calendario del torneo y afecta la planificación operativa, la televisación y el rendimiento físico de los equipos.

Además, el partido interrumpido forma parte del Grupo C, en el que compite Boca, que esta noche enfrenta a Bayern Múnich. El resultado de las Águilas también incide directamente en sus chances de clasificación a octavos, por lo que el desenlace del encuentro es clave para el equipo de Miguel Ángel Russo.

El protocolo por tormentas en Estados Unidos

Detención inmediata del partido: Ante la visualización de un rayo o la percepción de un trueno cercano, el árbitro debe interrumpir el partido de forma inmediata, sin necesidad de una segunda señal. Esta medida busca prevenir riesgos por descargas eléctricas que podrían afectar a jugadores, árbitros y público presente.

Evacuación del campo y las tribunas: Una vez detenido el encuentro, jugadores, cuerpo técnico y aficionados deben trasladarse a lugares seguros. Los refugios recomendados son zonas techadas, instalaciones cerradas o vehículos. Está terminantemente prohibido permanecer en gradas descubiertas o debajo de estructuras metálicas.

Regla de la media hora: El partido no puede reanudarse hasta que hayan pasado al menos 30 minutos sin actividad eléctrica. Si se detecta un nuevo rayo o trueno durante ese período, el conteo se reinicia desde cero, prolongando la suspensión.

Evaluación para reanudar o suspender definitivamente: Si el clima mejora y no hay actividad eléctrica durante el tiempo estipulado, el partido puede reanudar su curso con normalidad. En caso contrario, y si el retraso supera los 45 o 60 minutos, el encuentro puede ser suspendido o reprogramado, según lo determinen las autoridades del torneo.

Reanudación del partido y calentamiento previo: Una vez que se autoriza el regreso al campo, los equipos disponen de un período de calentamiento previo (normalmente entre 5 y 10 minutos) para prevenir lesiones. Los jugadores realizan ejercicios físicos breves en el terreno de juego, y los cuerpos técnicos pueden realizar ajustes tácticos. Solo después de este reinicio formal se reanuda el cronómetro oficial y continúa el partido

