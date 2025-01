Central: a qué entidad se va a préstamo por una temporada Luciano "Pupi" Ferreyra

El volante ofensivo no estaba en los planes de Ariel Holan y de las ofertas que tuvo finalmente aceptó la idea de jugar en Central Norte a préstamo por una temporada y sin cargo. Y este jueves viajará a Salta con el fin de sellar su incorporación y comenzar a prepararse para el debut en el torneo, que será de local el 9 de febrero ante Talleres de Remedios de Escalada.

El desafío en la Primera Nacional

Ferreyra había estado a préstamo en Coquimbo Unido (Chile) y ahora aceptó el desafío de dar pelea con Central Norte en el competitivo torneo de la Primera Nacional.

El Pupi llegó a Central hace una docena de años luego de pasar una prueba de jugadores que se realizó en su Sáenz Peña natal (Chaco). Y a partir de ahí inició el camino que lo llevaría al nivel profesional.

De Chaco fue directo a Central, donde Daniel Teglia (coordinador en ese momento) lo vio, le dio un lugar en la pensión del club y comenzó a cumplir el sueño de jugar al fútbol, algo que persiguió desde chico en el potrero de su barrio.

Datos de Pupi Ferreyra

Debut oficial en Central: 2 de noviembre de 2020, 2-1 vs. Godoy Cruz (L)

Último partido oficial en Central: 2 de agosto de 2023, 0-1 vs. Chaco For Ever (N)

Partidos jugados: 73 (27 PG-13 PE-33 PP) (titular: 49- entró: 24- salió: 28)

Goles: 5

Penales ejecutados en definiciones: 1 (convertido)

Etapas en el club: 2020-23