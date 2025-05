Central es el mejor del país, pero ahora empieza todo de cero enfrentando a Estudiantes en octavos de final

El entrenador canalla en su última aparición pública bajó a la realidad un poco la euforia de los hinchas, los cuales ya se ven en la final e incluso algunos reservaron hotel en Santiago del Estero para el partido definitorio del 1º de junio.

Lo cierto que con este formato de torneo y estas reglas todo se empareja. Solamente el equipo que finalizó mejor ubicado tiene la ventaja de la localía, un premio que a prima facie parece escaso tendiendo en cuenta lo que hicieron en la fase regular donde Central finalizó con 35 puntos y Estudiantes con 21.

Central tiene una racha gigante como local

Los auriazules hicieron un culto de la localía donde llevan 8 triunfos consecutivos, algo que no pasaba desde 1994, como también de la valla invicta, ya que hace 5 partidos que no le hacen goles. Además, no es un dato para dejar pasar, que en los primeros 17 juegos de 2025 solamente recibió 8 goles, algo que no pasaba desde hace 102 años.

Enfrente tendrá a un rival como Estudiantes. Un rival que tiene mucha mística en este tipo de definiciones. Con jugadores con mucha jerarquía que se pueden sobreponer de un 0-4 con Argentinos Juniors para un puñado de días después ganar 3 a 0 como visitante a Universidad de Chile en la Copa Libertadores, donde liquidó el partido en el primer tiempo.

Es una realidad insoslayable que este equipo de Ariel Holan ilusiona a todo el pueblo canalla, es candidato por mérito propio y tiene muchos argumentos para dar la vuelta olímpica y repetir el título de 2023.

Pero todavía falta mucho y el camino es largo y hasta espinoso por su peligrosidad. Los números marcan que hoy Central está a cuatro escalones de poder dar una vuelta olímpica. En la Copa Argentina, le faltan cinco.

Desde lo exclusivamente estadístico tiene, por citar un ejemplo, el mismo escenario que tuvo en 2016 en los octavos de final de la Copa Argentina antes de enfrentar a Deportivo Morón con Eduardo Coudet como DT, y la euforia no era tan desbordante como ahora.

Porque si bien tiene material para hacerlo, este tipo de partidos eliminatorios, puede ser un golpe muy duro de asimilar, por lo cual los hinchas deben tener los pies sobre la tierra y no trasladar esa ansiedad a los futbolistas, algo que puede llegar a ser contraproducente. El sueño, claro, está.