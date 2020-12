Una parte de los asistentes abucheó a los jugadores que apoyaron su rodilla en el suelo, como acto de apoyo a las comunidades negras, junto a los equipos técnicos y árbitros, que repitieron el gesto.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA), por medio de un mensaje difundido por la red social Twitter, condenó “con dureza la actitud de los espectadores que manifestaron activamente su oposición” al gesto de solidaridad de los deportistas.

Ell lema y título del himno oficial del FC Millwall es claro: "No gustamos a nadie, pero no nos importa". El equipo es conocido por sus hinchas. Su mala reputación es evidente. Sus hooligans se desplazan de forma masiva y se creen dueños del club. Uno de sus incidentes más recordados ocurrió en 1985. El Millwall se desplazó a Luton para disputar la FA Cup. A los 14 minutos del choque, éste tuvo que ser interrumpido por invasión de campo. Hubo lanzamiento de asientos y hasta 700 acabaron arrancados. El balance fue de 81 heridos, 31 de ellos policías.

El club Millwall tiene una mala reputación por sus seguidores violentos, conformado por el grupo de “hooligans” denominados “Milwall Bushwackers”.

Millwall fans boo players taking the knee before match vs Derby County