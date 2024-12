Color esperanza

Para evaluar en profundidad la aprobación de una gestión de gobierno en la opinión pública , no se debe considerar solo la foto coyuntural, sino también la evolución de las expectativas positivas, ya que eso le dará un cierto hándicap de consistencia. Si ambos indicadores no están en sintonía, es probable que haya algún ruido en la línea.

Por ejemplo, si una gestión está bien evaluada pero las perspectivas son mayormente negativas es porque algún factor no está funcionando adecuadamente. Pero si la gestión está más o menos bien considerada, pero crecen las expectativas favorables, significa que el líder de turno puede ser optimista al respecto.

De diversos estudios cualitativos realizados en varias provincias en las últimas semanas está claro que, aunque existen algunas críticas relevantes a la gestión, la palabra que predomina en el sentimiento ciudadano es “esperanza”, seguida por “incertidumbre” y “miedo”. Por supuesto que un término predominante no significa que la gran mayoría adhiera, pero al menos es una corriente emocional.

Las expectativas no son algo que se genera de la noche a la mañana, sino que forman parte de un proceso en donde interactúan los prejuicios, las actitudes, hechos coyunturales y la percepción sobre la realidad. Por ejemplo, en la última elección en EE.UU.: lo que predominó no fueron los datos objetivos –muy positivos- sino la percepción de la calle sobre los mismos. Es decir, la gente no votó con el bolsillo, votó con la percepción sobre cómo está su bolsillo, que son dos cosas diferentes. Esto viene a cuento de la simplificación que muchas veces se hace sobre este tema.