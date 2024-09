Del interior de Argentina al mundo: La historia de Josefina Paluch

Graduada con honores como odontóloga en la Universidad Nacional del Nordeste, Josefina comenzó su carrera en su tierra natal, pero pronto se enfrentó a la decepción al ver que la realidad no cumplía con sus expectativas. No disfrutaba de una rutina entre cuatro paredes, sin libertad de tiempo y menos aún de espacio. Tampoco sentía que toda su capacitación estuviera acorde con la paga, y comprendió que eso era lo que le esperaba por el resto de su vida. Decidida a que ese no era su camino, emprendió una búsqueda para "tentar al destino" y encontrar mejores oportunidades en Estados Unidos. Lo que comenzó como un juego se volvió cada vez más serio. Allí, trabajó en diversos campos: fue mesera, paseadora de perros, manicurista, asistente odontológica, ejecutiva de ventas en una franquicia de cirugías plásticas y hasta reclutadora de personal en recursos humanos.