Argenway: inversores de todo el país apuestan a Rosario como plaza turística

En un escenario de fuerte impulso al turismo nacional y donde a nivel local no frenan los congresos y los eventos de índole empresaria, académica o de entretenimiento, la hotelería vuelve a ser una opción atractiva. Esto último, no solo para personas que quieren hospedarse en Rosario, sino también para profesionales que buscan una buena oportunidad de negocios y una opción clave para hacer rendir sus ahorros a futuro.

Ser propietario: la difícil tarea de decidir si alquilar o no con la ley vigente

A su vez, la puesta en marcha de nuevas obras y la inauguración de comercios clave como La Favorita en la esquina de Sarmiento y Córdoba y el nuevo Rock and Feller’s Savoy en San Lorenzo y San Martín, hizo que el centro rosarino recuperara su brillo y siguiera creciendo. Justamente, de cara al 2026, la empresa argentina Argenway planea inaugurar la primera etapa de su hotel Hampton by Hilton Rosario , que se levanta sobre calle Presidente Roca y San Lorenzo, en un punto neurálgico de la ciudad.

Avances de obra agosto 2023 | Iconcenter & Hampton by Hilton Rosario

La democratización del acceso a este tipo de negocios permitió la participación de inversores provenientes de múltiples localidades de la Argentina. En su mayoría residentes de Santa Fe, CABA y provincia de Buenos Aires; pero con presencia en Río Negro, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza, Salta, Tucumán, Chubut, San Juan, Chaco y Santiago del Estero.

Mirada estratégica

Argenway nace en 2005 como operador de turismo receptivo especializado en el mercado brasileño y líder en Bariloche como destino turístico. A partir de 2014, gracias a esa experiencia, comenzó a transformarse en uno de los desarrolladores hoteleros más exitosos del país convirtiéndose en el principal aliado de Hilton en el Cono Sur. Desde entonces, lleva incorporados más de 200 inversores en sus proyectos.

“Nuestro perfil de inversores son profesionales, médicos, ingenieros, deportistas, contadores y pequeños productores agropecuarios, entre otros, muchos de los cuales ya se alojaron en nuestro hotel Hampton Bariloche y vivieron de primera

mano la experiencia que quisimos acercar desde la cadena Hilton de la Patagonia, y ahora con nuestro Hampton Rosario, el primero de esta marca internacional en la provincia de Santa Fe”, destacó Cristiá y aseguró que los modelos que proponen desde la empresa son muy novedosos para el país.

La clave estuvo en combinar la seguridad del “ladrillo” tradicional con una mayor rentabilidad, montos de inversión equivalentes a una cochera y el plus de beneficios de uso. De esta forma, hay un grupo de inversores que compran una habitación en el hotel por un valor aproximado de u$s 130 mil, o un fracción de la misma, ya sea la mitad o un cuarto de su totalidad, obteniendo un porcentaje equivalente de participación en todo el negocio hotelero.

“El hotel va a tener 103 habitaciones, el que compra una habitación le corresponde casi el 1% del negocio hotelero, a partir de que abre el hotel va a recibir el 1% de la renta que ingrese al complejo. Ya para principios del 2026 está proyectada la inauguración de la primera etapa de este desarrollo que comprende la apertura del hotel, tres niveles de cocheras subterráneas, junto con un local gastronómico, que va a estar sobre calle Presidente Roca, en el ingreso al complejo”, aseguró Cristiá.

Trayectoria y respaldo

Desde la empresa consideraron que su sello distintivo se basa en estar presentes en todas las etapas del proceso, comenzando con el desarrollo del negocio basado en el financiamiento atomizado que brinda el formato condo-hotel; continuando con la elaboración del proyecto arquitectónico, su construcción, diseño interior, equipamiento integral y posterior gestión hotelera, contratando todo el staff operacional necesario y, finalmente, distribuyendo la renta obtenida en la explotación del negocio turístico.

Los condo-hoteles de cadena Hilton se siguen consolidando como una alternativa accesible y confiable para los ahorristas argentinos que priorizan la seguridad a la hora de invertir

David Singermann, uno de los inversores históricos de Argenway, describió las razones por las que invirtió en Hampton by Hilton Bariloche: “Me gustó el proyecto porque ya había visto el modelo en Europa y buscaba algo similar en el país, que me permitiera invertir en real estate y en hotelería”. Además, destacó que “realizar la inversión fue muy sencillo y ágil, con explicaciones tanto face to face como vía brochures, a través de un equipo comercial a disposición para evacuar cualquier duda o consulta en todo momento”.

Los inversores, además de obtener una renta superior a la inmobiliaria tradicional, cuentan con beneficios de uso tanto para ellos como para sus amigos y familiares Uniéndose a los dichos de sus pares, María Eugenia Viale −flamante inversora de Hampton Rosario−, ponderó: “Me parece un modelo innovador en el mercado, que da seguridad al inversor gracias a sus comunicaciones constantes, convirtiéndonos en protagonistas del negocio pero sin asumir responsabilidades”.

Estas inversiones en real estate turístico brindan la oportunidad del clásico resguardo “en ladrillo”, pero con una rentabilidad superior a la inmobiliaria tradicional, posicionándose óptimamente para aquellos inversores que buscan un destino seguro que proteja sus ahorros frente a la inflación, generando renta constante a largo plazo. En ocasiones la perciben como un “refuerzo de jubilación” por la expectativa de generación de renta en forma estable durante al menos 30 años.

Negocios en operación

Argenway continúa gerenciando su primer hotel en la Patagonia, distribuyendo utilidades a sus inversores trimestralmente y manteniendo una gran valoración por parte de sus huéspedes de manera sostenida desde el 2019.

Actualmente, la desarrolladora ofrece la posibilidad de ingresar a Hampton by Hilton Rosario suscribiendo ¼ de habitación por menos de USD 32.000 con la posibilidad de financiación del 70% de la inversión durante los 2.5 años que el hotel tiene de construcción por delante. Es posible ingresar en dólares fijos, o en pesos ajustados por el Índice de la Cámara de la Construcción, o bien combinando ambas estrategias, minimizando así los riesgos de disparidad entre devaluación e inflación.

Por otros horizontes, la empresa cuenta actualmente con un Pool de Inversión en Punta Cana que compra y gerencia departamentos de uso turístico. Este producto incorpora inversores que buscan diversificar en países que dolarizan la renta; siempre con la impronta de Argenway vinculada a los beneficios de uso, ofreciendo así a sus clientes combinar rentabilidad y placer. Para conocer más sobre cómo invertir en negocios hoteleros puede ingresar a la web de Argenway.