Por qué hay tan pocos autos eléctricos en Rosario: infraestructura, presencia y beneficios

De igual manera, una importante cantidad de vehículos híbridos y eléctricos llegarán en los próximos meses al mercado automotriz argentino, dentro del cupo de importados que no pagarán arancel de importación (35%). En ese marco, los modelos que no tienen motor de combustión interna pueden ser un atractivo, aunque también suelen ser más costosos.

“Si es que no se modifican las políticas estatales, como hicieron China, Noruega y Europa en general, para fomentar que la gente adopte este tipo de vehículos, el número seguiría siendo muy bajo en relación al total de patentamiento de autos”, señaló, y agregó: “De no mediar una política estatal que reduzca impuestos, que facilite la importación y que tenga una serie de reducciones para las personas que adopten este tipo de tecnología, no va a haber una explosión como hubo en otros países”.