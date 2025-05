El Museo Marc exhibe el horror de la guerra a través de la mirada de un médico rosarino

Las fotografías que sacó durante los sesenta y un días que estuvo en el frente retrataron con crudeza el aspecto más salvaje de la guerra . Su mirada de médico, y no tanto de reportero, hizo que capture la muerte en su forma más despiadada. Cuerpos mutilados, cadáveres irreconocibles, vísceras, sangre y gusanos fueron algunas de las imágenes que tomó en la guerra y reveló en Rosario el corresponsal y médico. El diario publicó las impactantes imágenes junto a las crónicas redactadas por el propio De Sanctis.

collage ds.jpeg El retrato del horror en un collage realizado por el propio De Sanctis Virginia Benedetto / La Capital

De Sanctis no tenía hijos, no estaba casado, y tampoco lo estaría nunca. Era un médico cirujano soltero y tenía un buen pasar económico. Cuando regresó a Rosario en enero de 1933 reveló las fotografías, escribió las crónicas y decidió irse a Mar del Plata durante un mes para aliviar, quizás, las atrocidades que había vivido.