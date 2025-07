Tras el escándalo, volvió la "kiss cam" de Coldplay: qué le dijo Chris Martin al público

Coldplay volvió a activar su clásica “kiss cam” en un nuevo show en Estados Unidos , apenas días después de que un video viral generado en uno de sus recitales desatara un verdadero escándalo corporativo. Esta vez, el cantante Chris Martin apeló al humor para relajar el ambiente: “Si no se maquillaron, háganlo ahora” , bromeó antes de lanzar la secuencia en las pantallas gigantes del estadio.

La frase se escuchó este fin de semana en el Madison Square Garden, en Nueva York, donde la banda británica sigue su exitosa gira “Music of the Spheres”. Y aunque la intención fue distendida, nadie en el público olvidaba lo ocurrido unos días antes en Boston, cuando una pareja expuesta por la “kiss cam” reaccionó con evidente incomodidad y se viralizó en redes.

Poco después, trascendió que ambos ejecutivos estaban casados… pero no entre sí. La repercusión fue tan masiva que llevó a Byron a presentar su renuncia como director ejecutivo de Astronomer, una firma tecnológica con sede en Estados Unidos. Además, la empresa anunció una investigación interna para esclarecer lo sucedido, en medio de acusaciones de conducta inapropiada en el lugar de trabajo.

Coldplay y la kiss cam

A pesar del escándalo, Coldplay decidió no cancelar la “kiss cam” en sus siguientes presentaciones. La consigna de Chris Martin en Nueva York, cargada de ironía y complicidad, sirvió para descomprimir. “Queremos saludar a algunos de ustedes en la multitud. Por favor, si no se han maquillado, háganlo ahora”, dijo el cantante mientras la pantalla comenzaba a mostrar nuevas parejas entre el público. Esta vez, no hubo huidas ni momentos incómodos: el segmento se desarrolló entre risas, besos y aplausos.

El regreso de la “kiss cam” fue leído por muchos como una jugada hábil de la banda para mantener el show en su formato original, sin ignorar lo que ocurrió, pero apostando al humor como forma de atravesar la polémica.

Mientras tanto, el caso Byron-Cabot sigue generando repercusiones fuera del mundo del espectáculo. Según medios estadounidenses, Kristin Cabot fue apartada temporalmente de su cargo, y la empresa evalúa cambios en sus políticas internas para evitar nuevos conflictos éticos. La “broma” de Coldplay dejó al descubierto tensiones invisibles y puso en agenda la delgada línea entre lo privado y lo público en tiempos de redes sociales y cámaras en cada rincón.

En el escenario, Chris Martin y su banda siguen adelante. Y aunque todo indica que la “kiss cam” seguirá formando parte del show, esta vez nadie podrá decir que no fueron advertidos.