Central sufrió un duro revés frente a Mineiro, que lo golpea y lo obliga

Central debía ganar y no sólo no lo hizo, sino que bebió el sorbo más amargo que puede entregar el fútbol, el de la derrota. Atlético Mineiro fue demasiado equipo para este canalla que paseó por el Gigante vacío casi de una manera fantasmal y que terminó la noche sabiendo que sigue dependiendo de sí mismo, pero que para lograr la clasificación a los octavos de final de la Libertadores deberá ganar los dos partidos que le restan (con cuatro puntos le podría alcanzar, pero dependiendo de otros resultados).

En medio de esta producción futbolística y sobre todo de este resultado no hay forma de no recordar el no haber podido ganar en Caracas. Porque si aquella vez hubiese sido triunfo hoy el canalla tendría los mismos puntos que Peñarol (venció 1-0 a Caracas). A Central le salió todo al revés. Porque en la Copa es clave ganar de local y esta vez el equipo no lo pudo hacer. La desmotivación del Gigante vacío puede esgrimirse como atenuante, pero jamás como excusa.