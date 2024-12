Denuncian la detención "arbitraria e injustificada" de un gendarme argentino en Venezuela

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/1867719056444277115&partner=&hide_thread=false Comunicado de la Cancillería Argentina



La Cancillería Argentina condena con la máxima firmeza la detención arbitraria e injustificada de un empleado local de la representación diplomática argentina en la República Bolivariana de Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro.… pic.twitter.com/phNNaNJsrI — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) December 13, 2024

Qué hacía el gendarme en Venezuela

Gallo fue aprendido al ingresar a Venezuela desde Colombia, a través de un paso fronterizo terrestre, cruzando el Puente Internacional “Francisco de Paula Santander”, para dirigirse a la localidad de Táchira con el propósito de visitar a su familia y a su pareja.

Agustín Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela, fue a ese país para visitar a su pareja María Gómez y su hijo. Ambos se encuentran viviendo en el país petrolero hace poco más de seis meses.

Gallo disfrutaba de sus vacaciones cuando decidió ir a Venezuela, entrando por la frontera colombiana, más precisamente por Cúcuta. La decisión de ir por ese camino se debe a dos razones, una económica ya que es más barato llegar a Venezuela de esa manera, pero otra tiene que ver con las pasiones del gendarme detenido: los viajes y la fotografía.

El mismo Gallo se autodefine en sus redes sociales como un amante de los viajes y la fotografía. De hecho, en su cuenta de Instagram se pueden ver gran cantidad de fotos tomadas en distintas provincias. El running es otra de las pasiones del agente de Gendarmería.

Agente incomunicado

El agente ahora se encuentra incomunicado y sus allegados piden de manera desesperada conocer su paradero actual, el cual es un misterio desde que fue capturado por una camioneta negra sin identificación en tierra venezolana hace una semana.

Kevin Gallo, el hermano del gendarme secuestrado en Venezuela, quien responde al nombre de Agustín Gallo, expresó en medios televisivos el momento difícil que están atravesando él y su familia.

Gallo, su hermano, confirmó que a Agustín le sacaron el teléfono y que no tienen noticias de él desde hace una semana. Por otro lado, la familia pidió ayuda a Gendarmería a lo que les respondieron: “Nos dijeron que iban a estar trabajando en eso, que estaban trabajando con Cancillería también, pero no nos dan información, no nos dicen nada. Mi mamá no puede ni hablar”.