Anmat: prohiben la venta de dos aceites de oliva, una miel y una marca de cosméticos

El organismo desplegó un protocolo estricto y diferentes investigaciones en cada caso. En el Boletín Oficial, se brindó el detalle de cada producto y la razón de su prohibición. Estas forman parte de una serie de medidas que tienen el objetivo de salvaguardar la salud pública y garantizar que los consumidores no se expongan a productos ilegales o riesgosos para la salud.

En ambos casos, las investigaciones fueron iniciadas a través de denuncias de usuarios realizadas ante las autoridades de cada provincia. A partir de alli, el Instituto Nacional de Alimentos en conjunto con los organismos sanitarios locales comenzaron con la indagación.

De esta forma, se determinó que ambos aceites de oliva poseían inexistentes números de registro de establecimiento (RNE) y de producto alimenticio (RNPA). Es decir que ningún producto tenía las autorizaciones e inscripciones obligatoria para poder ser comercializados, lo que los convierte en ilegales.

En consecuencia, Anmat decidió prohibirlos en su elaboración y comercialización en todo el país. La prohibición alcanza a todas sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento.

¿Cuál es la miel prohibida?

Asimismo, Anmat dispuso la suspensión de producción y comercialización de la miel de abeja de la marca "La Comarca”. Rotulada como: “Miel marca La Comarca, elaborado en Calle 7 N° 537 partido de Viedma, provincia de Río Negro, RNE N° 16000610, RNPA N° 16005504”

Según el Boletín Oficial, las investigaciones comenzaron a través de una notificación de la Coordinación Provincial de Salud Ambiental de la provincia de Río Negro, por medio del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) y del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA).

De esta manera, se verificó que el rótulo de la miel poseía un RNE y un RNPA que pertenecen a otro productor apícola. Además, se determinó que la dirección establecida como el lugar de elaboración es en realidad un domicilio particular sin habilitación. Es decir que al marca de piel no posee los registros oficiales y no puede identificarse con claridad su origen ni condiciones de elaboración.

Fue así como Anmat estableció la debida prohibición de su comercialización, fraccionamiento y producción, tanto en puntos de venta físicos como en plataformas digitales.

¿Cuáles son los productos del cuidado personal prohibidos?

Finalmente, Anmat a través de la disposición 2834/2025, prohibió un conjunto e productos cosméticos de la marca "Mykonos".

En específico de un mascarilla capilar de restauración total y brillo extremo, un serum anticaída y crecimiento extremo, un shampoo anticaída y crecimiento extremo, una crema para peinar triple acción, un acondicionador anticaída y crecimiento extremos y oro líquido protector térmico y restauración.

Las investigaciones comenzaron a través una denuncia en el correo de Cosmetovigilancia. Según lo determinó el organismo, ninguno de los cosméticos posía el registro sanitario correspondiente, ni puede identificarse el establecimiento responsable de su elaboración.

