Vicentin: un grupo inversor compró la deuda con bancos extranjeros

Según informó el propio grupo al juzgado, la transacción incluye créditos cedidos por varias entidades financieras del exterior. El detalle de las acreencias verificadas es el siguiente: IFC por u$s 205.785.014,45, FMO por u$s 122.278.129,55, ING por u$s 46.429.718,73, Rabobank por u$s 22.781.133,64, MUFG por u$s 12.381.296,09, SMBC por u$s 12.381.296,09 y Natixis por u$s 9.934.586,27. Fuentes del mercado estimaron que habría pagado aproximadamente u$s 70 millones por la adquisición, un monto equivalente a 11 centavos por cada dólar de acreencia.